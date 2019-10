Eräs Teatterin uutuus lupaa nokkelaa sanailua brittihuumorin ystäville

Eräs Teatteri lupaa tarjota pimeän marraskuun piristäjäksi Liz Lochheadin kirjoittaman brittikomedian Todellinen löytö, jonka tapahtumat sijoittuvat hyväntekeväisyyskirpputorille. Tilannekomiikalla iloitteleva näytelmä on aikuisten tuhkimotarina, joka kulkee tunteiden ja tunnelmien vuoristorataa niin...

Eräs Teatteri lupaa tarjota pimeän marraskuun piristäjäksi Liz Lochheadin kirjoittaman brittikomedian Todellinen löytö, jonka tapahtumat sijoittuvat hyväntekeväisyyskirpputorille. Tilannekomiikalla iloitteleva näytelmä on aikuisten tuhkimotarina, joka kulkee tunteiden ja tunnelmien vuoristorataa niin kuin elämällä on tapana: ihanat toiveet, suuret tunteet ja kipeää tekevät pettymykset vuorottelevat. Näytelmässä on hersyviä hahmoja, elämänmakuista huumoria ja ripaus arjen satumaista romantiikkaa. Pukijaakin…