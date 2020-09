Nuorten kulutustottumuksia dokumentoitiin Kauppakeskus Goodmanissa – Mihin kaupunginmuseo tietoja kerää?

Hämeenlinnan kaupunginmuseo dokumentoi koululaisten ja nuorten kulutustottumuksia Kauppakeskus Goodmanissa 18.9.

Mistä oikein on kyse, tutkija Saija Sillanpää?

– Kuulumme Takoon eli valtakunnalliseen museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkostoon. Meidän museomme tallennuskohde on ”koululaisen arki”, ja siihen liitttyy tällaisia tempauspäiviä.

– Tarkoitus on tehdä tunnetuksi museoiden kokoelmatyötä. Museot tekevät myös nykydokumentointia, eli tallennamme tämän päivän ilmiöitä ja asioita museoiden kokoelmiin.

Miksi kulutusta on tärkeä dokumentoida?

– Takon projekteissa on jo vuosia mietitty asioita kestävän kehityksesen kautta. Teemaksi on yhteisesti päätetty kulutus. Tarkoitus on, että siitä jää jälki museoiden kokoelmiin.

– Dokumentointia on tehty aina. Esimerkiksi 1970-luvulla meidän museomme teki kotitutkimuksen eli kävimme tietyissä osoitteissa piirtämässä ja kuvaamassa, minkälainen koti on ollut. Sitä tietoa hyödynnetty paljon sen jälkeen. Arkielämää, eli sitä, miten tässä ajassa eletään, täytyy aina silloin tällöin ottaa talteen.

Miten dokumentointi käytännössä suoritettiin?

– Meillä oli kymmenen kontaktia. Otimme kuvan siitä, mitä nuoret olivat ostaneet ja kysyimme heiltä, miten he ovat aikaansa kauppakeskuksessa viettäneet ja päätyneet ostamaan juuri kyseisiä tavaroita. Emme tehneet mitään rekisteriä: emme tallentaneet henkilöiden nimiä emmekä ottaneet kuvia kasvoista.

– Olisimme olleet halukkaita myös keskustelemaan yleisesti meidän museostamme, mutta aika harva halusi tästä puhua.

Mitä saitte selville?

– Aika paljon oli tyttöporukoita, jotka olivat lähteneet viettämään iltaa. He olivat aika nuoria, 11–12-vuotiaita, joilla on tapana mennä Goodmaniin ostoksille, jos he tarvitsevat jotain. Se oli keskeinen tieto.

– Jotkut olivat tulleet etsimään jotain tiettyä asiaa, osa vain kiertelemään ja katselemaan, mitä sopivaa löytyy. Myös ruokailu tai juoman ostaminen tuntui olevan keskeistä monella.

Mitä tämä kertoo tutkijalle ajankuvasta ja etenkin korona-ajasta?

– Aika hyvin se vastasi sitä kuvaa, joka meillä oli etukäteen. Tempaus oli perjantaina 15–17 välillä. Yleensä on vilkkaampaa, mutta varmasti korona on vaikuttanut liikkumiseen.

– Nykydokumentointiin liittyen tallensimme keväällä Alvettulan koulun oppimispäiväkirjoja kotikoulun aikaan, eli tältä koronavuodelta on kaksi dokumentointia jäänyt meidän arkistoihimme.

Miten te aiotte ”saalista” hyödyntää?

– Se talletetaan tuleville sukupolville käyttöön. Lähestyimme nuoria teemalla ”Haluatko jäädä historiaan”. Voimme käyttää tietoja näyttelyissä, tutkimuksissa ja tempauksissa.