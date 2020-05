Nuortenkirja-arvio: Lukiolaisia piinataan taas

Bayview’n lukion oppilaiden puhelimiin alkaa tupsahdella outoja totuus vai tehtävä -viestejä. Totuudet ovat nöyryyttäviä paljastuksia uhrien menneisyydestä, tehtävät jopa kuolettavan uhkarohkeita. Silti suurin osa lähtee peliin mukaan eikä estä viestejä.

Karen McManusin jännitysromaani Yksi meistä on seuraava on jatkoa romaanille Yksi meistä valehtelee. Molemmissa tapahtumapaikkana on sama lukio, mutta edellisen teoksen päähenkilönelikko on jatkanut matkaansa ja tilalla on uusi joukko.

Jälleen juoni etenee vaihtuvien minäkertojien, tällä kertaa älykkö Maeven kaveriporukan, imussa. Inka Parpolan sujuvasti suomentama teos toimii periaatteessa itsenäisenä, mutta paljastaa edellisen osan juonen.

McManus on löytänyt toimivan kaavan, joka sisältää nettikiusaa, kuoleman ja pienen joukon epäilyksenalaisia. Taustalla lankoja vetelee näkymätön, pahantahtoinen hahmo.

Tapahtumat etenevät jutustelevan vauhdikkaasti. Rikosjuonta tasapainottavat ihastumiset, perhesuhteet ja Maeven huoli leukemian uusiutumisesta. Yksi minäkertojista, Phoebe, kipuilee isän kuoleman jälkeen etääntyneitä perhesuhteitaan.

McManus perkaa kiinnostavasti ison kouluyhteisön pimeitä puolia, kuten sairasta uteliaisuutta ja nautintoa toisten salaisuuksien kipeästäkin paljastumisesta. Dialogi on elävää ja teinimaailman kuvaus uskottavaa.

Jonkinlainen kiire teoksesta kuitenkin paistaa. Juoni ei ole yhtä intensiivinen kuin edeltäjässä, ja kokonaisuus on kirjoitettu täyteen tarpeetonta kuvailua, jolloin merkitykselliset yksityiskohdat katoavat.