Nuortenkirja-arvio: Nettipelin ihmehevoset laukkaavat romaanisarjaan

Moni kirjasarja Neiti Etsivistä lähtien on täsmätuote. Sellainen on myös ruotsalainen nettipelikonsepti Star Stable, jonka pohjalta kirjailija Helena Dahlgren on sanallistanut Sielunratsastajista romaaneja. Tuotteistaminen tarkoittaa tietenkin runsautta. Tähän nähden sarjan...