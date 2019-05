Olavi Uusivirta juhlistaa uutta levyään ensi viikolla Janakkalan Vähikkälässä – Helatorstaille vielä lippuja jäljellä!

Kun kyläyhdistys Vähikkälän väljämä päätti viime syksynä järjestää kylän seuratalolla Olavi Uusivirran keikan, ei kukaan osannut arvata, mihin kaikkeen se voisi johtaa. Sen lisäksi, että Uusivirta tosiaan saatiin Vähikkälään, halusi artisti julkistaa kylällä myös uuden Skorpioni-levynsä.

Uusivirran keikkojen ympärillä kylällä järjestetään kokonaiset Kevätjuhlat. Keikat ovat ikärajattomia, mutta seuratalon pihalle on järjestetty anniskelualue. Alueella on myös paikallisten tuottajien ruokamyyntipisteitä.

– Olimme hyvin otettuja, kun meihin otettiin yhteyttä levyjulkkarien tiimoilta, Suvi Pesonen kyläyhdistyksestä kertoo.

Pesonen kertoo, että keikoille on tulossa Uusivirta-faneja ympäri Suomen. Heistä monet ovat ostaneet lipun kaikille kolmelle päivälle. Kylään on järjestetty keikkavieraille majoitusta Airbnb-tyyliin, ja heidän on mahdollista ostaa kuljetus Riihimäen rautatieasemalta paikan päälle.

– Sijaintimme on tässä varmasti ratkaiseva. Vähikkälään menee tunti Helsingistä, Tampereelta ja Lahdesta. Uskon, että vanhat rakennukset ja kyläyhteisö luovat keikoille erityisen tunnelman.

Keikat ovat myyneet kuin kuumille kiville. Kolmelle iltakeikalle liput myytiin loppuun vuorokaudessa.

– Tämän perusteella päätimme kokeilla helatorstaina järjestettävää iltapäivämatineaa.

Lippuja helatorstai-iltapäivälle on vielä Tiketin nettisivuilla saatavilla. Kaiken kaikkiaan yhdelle keikalle mahtuu noin 200 lipun ostanutta. HÄSA

Olavi Uusivirta: Kevätjuhla, 29.–31.5.2019, Vähikkälän seuratalo, Vähikkäläntie 674.