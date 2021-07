Onko Rottien pyhimyksen suursuosio nyt näkynyt Hattulan kirkossa?

Kirjailija Anneli Kannon romaani Rottien pyhimys on ampaissut suureen suosioon. Keväällä julkaistusta, Hattulan kirkon seinämaalauksia käsittelevästä teoksesta on jo otettu useita painoksia. Keväällä kiinnostus romaaniin ei vielä näkynyt vierailukyselyinä Hattulan kirkkoon, mutta miten on nyt, Hattulan seurakunnan talouspäällikkö Tia Kymäläinen? – Kirkko avattiin yleisölle 15. toukokuuta, ja kävijöitä on riittänyt. Kävijärajoituksista huolimatta väkeä on ollut…