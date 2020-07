Renny Harlinin Hollywood-ura käynnistyi Leppäkosken tiilitehtaalla Janakkalassa – Kuvaa nyt 35 vuotta myöhemmin ensimmäistä suomenkielistä elokuvaansa

Action! ei ole ensimmäinen komento, jonka odottaisi kuulevansa Suomen suvessa vehreissä postikorttimaisemissa.

Käynnissä on Luokkakokous 3 -elokuvan kuvaukset Helsingin Viikissä ja kipparina Suomen kansainvälisesti nimekkäin elokuvaohjaaja Renny Harlin.

Kokoillan elokuvaa Harlin on ennen tätä kesää ollut Suomessa kuvaamassa viimeksi talvella 35 vuotta sitten. Syntyi Jäätävä polte.

Ohjaaja puolestaan syntyi Riihimäellä 61 vuotta sitten.

Lauri Harjola, alias Renny Harlin, ehti asua neljä vuotta Riihimäen Harjukylän kaupunginosassa ennen kuin hänen perheensä muutti Helsinkiin.

Harlin oli lähellä synnyinseutuaan kuvatessaan Jäätävää poltetta (Born American) Janakkalan Leppäkoskella, jossa tiilitehtaan ja sen ympäristön osana oli olla neuvostovankileiri.

Harlinin esikoiselokuvan pääosassa oli Chuck Norrisin poika Mike Norris ja avustajiksi oli palkattu värikäs joukko nälkiintyneen näköistä paikallisväkeä.

– Kuvauspaikka oli kuin lottovoitto, rakensimme tiiliuuneihin vankisellit.

Tälläkään kertaa Harlin ei saanut tukea Suomen elokuvasäätiöstä.

Aiemmin apurahan ja tuotantotuen puutteeseen oli kaatunut elokuva Perintö. Säätiön perusteluna oli, että mainosalalla työskennelleen Harlinin teokset olivat liian kaupallisia.

– Olin päättänyt, että lähden Hollywoodiin, koska ideoitani ei Suomessa arvostettu. Jäätävästä poltteesta saimme ensi yrittämällä materiaalia kasaan 20 minuuttia ennen kuin rahat loppuivat, Harlin muistelee.

Sitten Harlinin sanoin ”uskomattoman tapahtumaketjun seurauksena” elokuvalle järjestyi Yhdysvalloista 1,1 miljoonan dollarin rahoitus sekä levitys 1 200 elokuvateatteriin.

– Huonojen sopimusten takia emme saaneet penniäkään elokuvasta. Käteen jäi kuitenkin videokasetti, käyntikorttini isoon maailmaan.

Käyntikortti johti pienen budjetin kauhuelokuvaan Vankila (1987, pääosassa Viggo Mortensen).

Tämän jälkeen Harlin tarttui huippusuositun Painajainen Elm Streetillä -leffasarjan neljänteen osaan Unien valtias (1988).

Tuotantoyhtiön nokkamies Bob Shaye tosin oli ehtinyt heittää Harlinin useamman kerran ulos toimistostaan, kun suomalainen oli saapunut ilman sovittua tapaamista.

Elm Street -elokuvalla Harlin pääsi amerikkalaisen unelman syrjään kiinni. Oli pantu merkille, että nuori, idearikas ja ammattitaitoinen ohjaaja Suomesta teki laadukasta työtä pienellä rahalla.

– Sitä ennen olin elänyt Amerikassa nälkärajoilla kolme vuotta.

Ennen todellista läpimurtoaan Harlin kutsuttiin työstämään scifi-klassikon jatko-osaa: Alien 3.

Vuoden verran elokuvan käsikirjoitusta työstäneen Harlinin ja tuotantoyhtiön visiot eivät kuitenkaan kohdanneet.

Idea vankilaplaneetalla rikollisia harventavasta avaruushirviöstä ei kiinnostanut Harlinia. Hän halusi tarinan Maahan tai olioiden kotiplaneetalle.

– Alien 3 olisi nostanut minut kokonaan uuteen liigaan, mutta en halunnut tehdä kopiota Ridley Scottin ja James Cameronin elokuvista. Oli hullu juttu ottaa loparit, mutta päätin kuunnella sydämeni ääntä.

Päätös johti megahittiin Die Hard 2 (1990), jossa Bruce Willis rymistelee Jean Sibeliuksen Finlandian säestämänä.

Onni onnettomuudessa, voisi joku sanoa, mutta Harlin ei:

– Tuuri ei tupsahda syliin. Jokainen luo oman tuurinsa. Menestyminen tarkoittaa kovaa duunia, jonkin verran lahjakkuutta ja oman työn kautta oikeisiin tilanteisiin pääsemistä.

Myöskään sopeutumiskykyä ei Harlinilta puutu. Miljardin dollarin tuotot elokuvillaan tahkonneen ohjaajan uralle on mahtunut isoja hittejä, mutta myös floppeja ja toteutumattomia elokuvia.

Kiinassa viime vuosina elokuvia tehneen Harlinin 2010-luvun taloudellinen täysosuma oli Jackie Chanin Skiptrace (2016), joka tuotti 130 miljoonaa dollaria.

Ohjaajilla on usein monta rautaa tulessa. Harlinilla on jälkituotannossa The Misfits, jonka pääosassa on irlantilainen Pierce Brosnan.

Järjestyksessään 17. Bond-elokuva olisi voinut olla Harlinin ohjaama, mutta tuolloin hänen ehdottamansa irkkunäyttelijän sijaan tuotantoyhtiö halusi 007:n rooliin Timothy Daltonin. Harlin kieltäytyi urakasta.

Ironisesti vuonna 1995 ensi-iltansa sai Martin Campbellin ohjaama 007 ja kultainen silmä, pääroolissa Brosnan.

Syksylle Harlinilla on luvassa Luokkakokouksen jälkituotantotöitä. Suunnitteilla on myös pari elokuvaa ja kansainvälinen tv-sarja, joka sijoittuu Aasian alamaailmaan.

– Työstän käsikirjoitusta yhdessä John Fuscan kanssa. Hänen käsialaansa ovat muun muassa Young Guns -elokuvat ja Netflixin sarja Marco Polo.

Synnyinkaupungissaan Harlin ei ole käynyt kymmeniin vuosiin.

– Minulla on sieltä vahvoja muistoja muun muassa Allinnan puistosta ja maauimalasta, hän sanoo.

Riihimäen-visiitille Harlinille saattaa löytyä sopiva rako elokuussa, kun Luokkakokous 3:n kuvaukset päättyvät.

– Haluaisin ehdottomasti tehdä sinne pyhiinvaellusmatkan, ja katsoa, miltä kaupunki näyttää nykyään, Harlin sanoo. HäSa

Suomeksi

Elokuvakielessä sana action tarkoittaa ohjaajan käskyä, jolla aloitetaan kohtauksen kuvaaminen. Action tarkoittaa myös toimintaelokuvaa.