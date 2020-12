Ortelan koulun oppilaat kertovat, mikä on paras lastenlaulu – Alakoululaiset eivät kuuntele lastenlauluja, mistä alamäki johtuu?

Pentti Rasinkangas on tehnyt musiikkia lapsille ja lastenmusiikin ystäville 40 vuotta. Hän on nähnyt alan arvostuksen vähenevän. Uusien kappaleiden tuominen julkisuuteen on vaikeampaa kuin ennen. Eka- ja tokaluokkalaiset kertovat jutun lopussa, mikä on heidän mielestään paras lastenlaulu. Kuuntelulistalta löytyvät ainakin JVG, Klamydia, Anna Puu ja Samu Haber.