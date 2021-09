Parasta mitä elokuvalle voi tapahtua, kuvailee suomalaiselokuvan tuottaja Venetsian elokuvajuhlilla saatua yleisöpalkintoa

Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia on Suomessa jo elokuvateattereissa.

Suomalaiselokuvan saama yleisöpalkinto Venetsian elokuvajuhlilla takaa tuottaja Jani Pösön mukaan elokuvalle kansainvälistä menestystä.

– Voitto Venetsiassa on pitkän festivaalikierroksen alku. Elokuvamme kansainvälinen myyntihinta juuri pompsahti, Pösö sanoo puhelinhaastattelussa.

Teemu Nikin ohjaama Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia voitti palkinnon lauantai-iltana elokuvajuhlilla. Katsojat valitsivat sen Orizzonti Extra -esityssarjan parhaaksi. Muita yleisöpalkintoja ei Venetsiassa jaeta.

– Tuntuu hyvältä. Hyvältä tuntui myös kuulla eräältä kilpasarjan juryn jäseneltä, että elokuvastamme on kiirinyt sanaa laajemminkin, Nikki kertoo puhelimessa Venetsiasta.

Nikin ja Pösön elokuvan pääosaa esittää Petri Poikolainen. Elokuva on trillerimäiseksi kasvava kertomus sokean ja pyörätuolilla liikkuvan miehen uhkarohkeasta matkasta.

MS-tautia sairastava Poikolainen oli Venetsiassa juhlistamassa maailmanensi-iltaa ja antamassa haastatteluja, mutta palasi jo avustajineen Suomeen.

– Olemme nyt samalla illallisella Javier Bardemin kanssa, Pösö kertoi heti voiton jälkeen.

– Petrin kanssa juodaan mitalikahvit, kun päästään Suomeen.

Vaikea aihe myytäväksi suurelle yleisölle

Gaalanäytös oli keskiviikkoiltana Palabiennale-salissa. Jättisaliin otettiin koronarajoitusten puitteissa 860 katsojaa, kun sinne normaalisti mahtuu yli 1 700 katsojaa.

– Näytös oli jotain käsittämätöntä, Pösö kertoo.

– Minuutteja jatkuvat aplodit ja meidän ympärillemme kerääntynyt yleisö oli kokemus, jota ei voi sanoin kuvata.

Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia tuli Suomessa elokuvateattereihin perjantaina. Se ei ole toistaiseksi vetänyt kummoista määrää katsojia.

Pösö toivoo Venetsian-palkinnon levittävän sanaa elokuvan vetovoimasta. Sokeasta ja lähes liikuntakyvyttömästä miehestä kertovaa jännityselokuvaa on vaikea myydä suurelle yleisölle.

– Julkisuus, jota nyt saamme on sellaista, mitä ei voi rahalla ostaa, Pösö pohtii.

– Rahalla ei saa sitäkään, että myös Petri pääsi tällä viikolla nauttimaan Venetsian festarien menestyshuumasta.

Ylipäänsä elokuvien levittäminen Suomessa on vielä kiikkerällä pohjalla. Yleisörajoitusten purkaminen on vasta alkanut, joten elokuvateatterien elpyminen on alkutiellään.

– Ensi-iltamme sentään osui täydellisesti yhteen elokuvateatterien kieltolain päättymisen kanssa, Pösö sanoo viitaten etenkin pääkaupunkiseudun tiukkoihin rajoituksiin.

Heti uutta kuvaamaan

Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia syntyi nopeasti loppukesällä 2019. Nikki sai idean keskusteltuaan vanhan armeijakaverinsa Poikolaisen kanssa. Koska pääosanesittäjän MS-tauti oli aggressiivinen, kuvausten kanssa ei voitu aikailla. Elokuvan esteettinen konsepti, joka tavoittelee sokean kokemusta arkisesta sekä uhkaavastakin maailmasta, kehiteltiin siinä sivussa.

Tekijät ymmärsivät, miten onnistunut elokuvasta on tulossa, kun he katsoivat raakaleikkausversiota lennolla Toronton elokuvajuhlille syyskuussa 2019.

– Puolivälissä painoimme pausea ja tilasimme shampanjat, Pösö muistelee.

Kaksikko ei jää lepäilemään laakereillaan. Seuraava hanke on elokuva Juice Leskisen Räkä ja roiskis -lastenkirjoista.

– Jatkamme sen parissa maanantaina ja kuvaukset käynnistyvät marraskuussa, Nikki kertoo. STT