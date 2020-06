Partituuri on kartta, jonka avulla kapellimestari ohjaa orkesteria – Jorma Panulan 90-vuotissynttäreitä juhlitaan Hämeenlinnassa torstaina

Kapellimestari, akateemikko Jorma Panula johtaa Hämeenlinnan kaupunginorkesteria tämän viikon torstaina Hämeenlinnan kirkossa.

Hyvin yksinkertainen lause, mutta tänä keväänä ovat vaihtuneet useita kertoja niin ajankohta kuin paikkakin. Konsertti on hiipinyt kalenterissa eteenpäin, ja paikka vaihtunut Raatihuoneesta kirkoksi, missä koronaviruspandemian edellyttämät turvavälit on helppo toteuttaa.

Kirkon käyttö konserttipaikkana varmistui lopulta lyhyellä varoitusajalla.

– Pitkin kevättä oli puhuttu, sopisiko tämä tai sopisiko tuo. Sitten yhtäkkiä kysyttiin, kävisikö ensi torstai, Panula nauraa puhelimessa kotonaan Kirkkonummella.

– Kyllä käy! Olen eläkkeellä, minulla on aikaa.

Panula opettaa edelleen

Panula täyttää elokuun 10. päivänä 90 vuotta. Eläkeläisen statuksesta huolimatta hän työskentelee aktiivisesti ja muun muassa opettaa edelleen eri puolilla maailmaa.

Hämeenlinnassa hän on vieraillut kaupunginorkesterin ohjaajana vuodesta 2009, yhteensä puolenkymmentä kertaa. Torstaisessa konsertissa ovat mukana hänen entiset oppilaansa, kaupunginorkesterin nykyiset vakiokapellimestarit Kara Koskinen ja Lauri Haapanen.

Torstain tilaisuus on hämäläiseen stereotypiaan epätyypillisen sähäkkä varaslähtö kapellimestarin 90-vuotisjuhlallisuuksiin. Ohjelmassa on hänen itsensä jousille sovittamia Sibeliuksen kappaleita, joita hän on vuosien mittaan toimittanut kokeiltaviksi orkesteriyhdistyksen postilaatikkoon.

Hämeenlinnan poika Sibelius on Panulalle tärkeä säveltäjä, sillä ”Sibelius jos mikä on suomalaista”.

– Hänen sävellyksissään kuuluvat Suomen luonto ja suomalainen ihminen. Hän on toisenlainen kuin ne säveltäjät, jotka möyryävät ja ratkovat teoksissaan sielullisia probleemejaan, Panula kuvaa.

Tällaiseksi möyryäjäksi hän nimeää muun muassa Mahlerin.

”Ei tuoda mitään omia ääniä”

Kapellimestareita vuosikymmeniä opettanut Panula valitsi itse alkujaan orkesterinjohtajuuden, koska haluaa esittää säveltäjien teokset tarkasti.

– Ei sinne tuoda mitään ylimääräisiä omia tulkintoja, hidastuksia tai omia ääniä. Pitää luottaa siihen, että säveltäjäkin on ollut aika musikaalinen ihminen.

Kaikki löytyy partituurista, Panula sanoo. Hänelle se on kartta, jonka avulla kuljetaan metsässä.

– Niin yksinkertaista on musiikin esittäminen, hän sanoo ja nauraa taas.

”Tärkeää tässä työssä on se, että lyö selvästi eikä puhu. Kapellimestari puhuu käsillään.”

Sen hän opettaa oppilailleenkin. Hänen metodinaan opettajana on puhua ongelmasta ja sitten ratkaista se. ”Kuolleesta historiasta” luennoimista hän ei kaipaa.

– Tärkeää tässä työssä on se, että lyö selvästi eikä puhu. Kapellimestari puhuu käsillään.

Torstaina myös jutellaan

Pitkän uransa aikana Panula on johtanut orkestereita eri puolilla Suomea, pitänyt mestarikursseja Suomessa ja ulkomailla ja säveltänyt niin oopperoita kuin kirkkomusiikkiakin.

Torstaisessa tilaisuudessa myös puhutaan Panulan urasta ja elämästä.

– Kyllä minulta kysellä saa, kapellimestari lupaa.

Hän sanoo, ettei oikeastaan tiedä, mitä kertoisi. Ihmisen elämä kun on joki, joka kaiken aikaa virtaa eteenpäin.

– Kuin Kauhajoki. Sieltähän olen kotoisin.

Varsinainen syntymäpäivän juhlakonsertti pidetään 10.8. Temppeliaukion kirkossa Helsingissä. HÄSA

Aikaansa edellä -konsertti. 90 vuotta täyttävä Jorma Panula johtaa Hämeenlinnan kaupunginorkesteria Hämeenlinnan kirkossa to 11.6. klo 12–13.30.