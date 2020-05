Pasi-Heikki Mikkolasta tulee Puolustusvoimien soittokuntien kapujen kapu - sen ylemmäs armeijassa hän ei pääse

Puolustusvoimien kaikkien kapujen kapu. Sellainen on ensi vuoden alusta musiikkimajuri Pasi-Heikki Mikkola, kun hänestä tulee seuraava Puolustusvoimien ylikapellimestari.

Hän seuraa tehtävässä musiikkieverstiluutnantti Jyrki Koskista.

Tätä ylemmäs ei Puolustusvoimien musiikkirintamalla pääse. Mikkolasta tulee kaikkien kuuden nykyisen soittokunnan päällikkö, joka vastaa koko suomalaisesta sotilasmusiikkialasta.

– Koordinoin kaikkien soittokuntien toimintaa ympäri maan ja huolehdin myös kansainvälisistä yhteyksistä. Käytännössä toimin pääesikunnan musiikkitarkastajana, Mikkola kertoo.

Tekee myös omaa musiikkia

Mikkola on pitkän linjan muusikko. Ylikapellimestarius lisää hallinnointia ja paperityötä, mutta hän pääsee jatkossakin myös sinne, mihin kapellimestari kuuluu eli korokkeelle orkesterin eteen.

– Johdan etenkin tärkeimmissä tilaisuuksissa, kuten tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolla. Konserttitoiminnan tarkastamiseen kuuluu myös konserttien pitäminen. Johdan soittokuntia useassa paikassa kerran vuodessa, hän kertoo.

Uusi pesti ei juuri muuta Mikkolan perheen arkea. Kaartin soittokunnan päällikkökapellimestari on asunut perheineen Helsingissä jo viisi vuotta.

Työmatka sentään muuttuu hieman, sillä Kaartin soittokunnan Ruoholahden-toimipisteen sijaan Mikkola kulkee uuden pestin myötä Pääesikuntaan, joka sijaitsee Helsingin keskustassa. Pidempiä työmatkoja kertyy soittokuntiin eri puolille Suomea.

Mikkola myös sovittaa ja säveltää, muutakin kuin sotilasmusiikkia. Puolustusvoimien ja oman musiikin tekemisen suhde selviää aikanaan.

– Odotan nyt, että pääsen perehtymään uuteen työhön ja katsomaan, mitä kaikkea se tuo tullessaan. Sitten näkee, mitä kaikkea muuta ehdin.

Yhdessä harjoittelu nyt mahdotonta

Hämeenlinnalaissyntyinen Mikkola aloitti ammattimuusikon uransa Panssarisoittokunnan huilistina vuonna 1985. Myöhemmin hän oli myös Panssarissoittokunnan viimeinen johtaja ennen sen lakkauttamista.

Hän uskoo, että nykyinen soittokuntien määrä pysyy.

– Jos vielä vähennettäisiin, toimintasäteissä alkaisi olla liian isoja aukkoja.

Edellisissä lakkauttamisissa oli se valoisa puoli, että orkestereista tuli isompia. Jäljellä olevat orkesterit ovat vahvoja. Esimerkiksi Kaartin soittokunnassa on yli 40 soittajaa.

Koronavirusaikana orkesterin suuri koko on ollut ongelmallinen, sillä harjoittelu yhdessä on ollut mahdotonta. Esiintymään on päästy samalla keinolla kuin muutkin: internetitse.

– Veteraanipäivänä toteutimme Veteraanin iltahuudon verkkoon. Minä johdin harjoitussalista, ja muusikot soittivat kotonaan.

Mistä soittajat muutaman vuoden päästä?

Mikkolan elämä on pyörinyt musiikin ympärillä hänen koko työuransa ajan. Musiikki on hänelle paitsi työ, myös henkireikä.

– Tosin oma huilunsoittoni on viime aikoina jäänyt niin vähälle, etten välttämättä soittaisi sitä enää ammattitasoisesti, hän nauraa.

Hän uskoo sotilassoittokuntien valoisaan tulevaisuuteen, vaikka puhallinmusiikin soittamisen opiskelu on viime vuosina vähentynyt – niin kuin kyllä muidenkin instrumenttien.

– Mietin, mistä tulevaisuudessa saamme orkestereihin soittajia. Mutta tämä on myös ikuisuuskysymys. Tällä hetkellä tilanne on oikein hyvä. Esimerkiksi Kaartissa kaikki virat ovat täynnä. HÄSA