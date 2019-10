Pekka Lehtimäki jättää Arx-talon haikeana – Aimokoulun uudet tilat ovat vuoden alusta lähtien Ahvenistolla

Arx-talossa eli Hämeenlinnan lasten ja nuorten kulttuuripalveluiden keskittymässä Verkatehtaalla on edessä isoja muutoksia loppuvuoden aikana.

Talo tyhjennetään remontin takia, ja toimijat sijoittuvat eri puolille kaupunkia. Aimokoulu eli lasten ja nuorten kuvataidekoulu siirtyy väistötiloihin Ahveniston koululle.

Lastenkulttuurikeskus taas pysyy Verkatehtaalla, mutta siirtyy Viipurintien puolelle yritysyhteisö Crazy Townilta vapautuviin tiloihin. Miniteatterin uusi tukikohta on teatteri Verstas.

– Kun Arx-talon remontista on kuulunut tietoja, ihmiset ovat jopa kyselleet, että lopetetaanko koko Arx. Siitä ei todellakaan ole kyse, mutta kaikki toiminnot muuttavat pois Arx-talosta, sanoo lastenkulttuuripäällikkö Minna Haveri .

Hän kertoo, että vaikka ennakkoarveluja muutosta on ollut, muuttokuvion viimeiset palat ovat varmistuneet vasta nyt.

Aimokoulu suurin muuttaja

Suurin muuttaja on Aimokoulu, jossa on lähes 500 oppilasta. Rehtori Pekka Lehtimäki kertoo, että uudet tilat on osoitettu nyt tyhjillään olevasta Ahveniston koulusta.

– Ahvenistolla on tehty altistumisolosuhteiden arviointi. Sen perusteella on varmistuttu, että meille on tarjolla siellä tarpeeksi isot tilat, jotka ovat turvalliset ja terveet.

Aimokoulu saa käyttöönsä Ahveniston teknisen työn ja kuvataideluokan tilat ja lisäksi ns. keskitilan, johon muuttaa Aimokoulun alku- ja perusopetus.

Ahveniston käyttökiellossa olevat tilat rajataan Aimokoulun käyttöön tulevista tiloista kiinteillä väliseinillä ja Aimokoulun puolella tehdään perusteellinen suursiivous ennen muuttoa.

Tiivis yhteys katkeaa muutossa

Pekka Lehtimäki ja Minna Haveri ovat molemmat harmissaan siitä, että remontin ja väistön takia kiinteä ja hyvin toiminut yhteys katkeaa.

– Esimerkiksi Arxin galleriatila on palvellut todella hyvin myös meitä, ja yhteistyö ja toiminnot ovat hioutuneet vuosien varrella, Lehtimäki sanoo.

Lastenkulttuurikeskukselle haluttiin kuitenkin löytää tilat Verkatehtaan alueelta muun muassa lastenkulttuurifestivaali Hippaloiden takia.

– Hippaloiden käytöstä poistuu useita keskeisiä tiloja, kuten Keinusali, galleria ja Miniteatterin tilat. Ensi kesäksi on koottava uudenlainen palapeli, sanoo Hippaloiden tuottaja Riikka-Leena Puistola .

Crazy Townin tilat ovat selvästi pienemmät kuin keskuksen nykyiset tilat. Esimerkiksi erillistä galleriatilaa ei uuteen paikkaan välttämättä saada ollenkaan.

Väistön jälkeen osoitteena Opistotalo

Aimokoulu muuttaa Ahvenistolle vuoden vaihteessa niin, että kevätlukukausi päästään aloittamaan uudessa paikassa. Lastenkulttuurikeskuksen muutto Crazy Townin paikalle taas pääsee alkamaan vasta tammikuussa niin, että viralliset avajaiset ovat helmikuun loppupuolella.

Arx-talon remontin on arvioitu kestävän kolme vuotta. Remontin jälkeen tiloihin muuttaa Lyseon koulu.

Sen jälkeen myös Aimokoulun on määrä palata takaisin Verkatehtaalle. Arxin kulttuuripalvelut ja Aimokoulu saavat todennäköisesti uudet tilat Opistotalosta Verkatehtaan sisäpihan puolelta. HÄSA