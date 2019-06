“Pieni, hassu soitin” – Iittala Ukulele -festivaalilla kuka tahansa voi oppia soittamaan ukulelea

Ukulele on soitin, jolla Finlandian voi oppia soittamaan tunnissa. Iittala Ukulele -festivaalin järjestäjälle Jarmo Julkuselle pieni soitin on kasvanut päätyöksi.

Kun Jarmo Julkunen työskenteli vuosina 2012–2015 Hämeen läänintaiteilijana, kielsi hänen työsopimuksensa häneltä oman taiteellisen työskentelyn. Julkunen oli ammatiltaan kitaristi, joten käytännössä hän ei siis voinut tuona aikana soittaa kitaraa työkseen.

– Ihmiset kuitenkin kyselivät minua jatkuvasti soittamaan erilaisiin tapahtumiin, joten sanoin, että voin tulla soittamaan banjoa tai ukulelea. Niistä kumpikaan kun ei ollut päätyöni.

Sama ei enää nykyään onnistuisi. Ukulele on kasvanut satunnaisista keikoista Julkusen päätyöksi. Hän soittaa edelleen kitaraakin, mutta arvelee ukulelen vievän ajastaan yli puolet.

– Kun Suomessa tekee musiikkia työkseen, pitää tehdä vähän kaikkea, mutta ukulele on ainoa soitin, jota soitan soolona ja jonka kanssa kierrän myös ulkomailla.

Loppuvuoden aikana ukulele vie Julkusen ainakin Japaniin, Saksaan ja Kiinaan.

– Sain myös vastikään kutsun Havaijille ukulelefestivaaleille. Pääkallopaikalle, hän kertoo.

Ukulele on kehitetty Havaijilla 1800-luvun lopulla.

Matalan kynnyksen soitin

Ennen ulkomaita Julkunen tuo ukulelensa kuitenkin Hämeenlinnan Iittalaan. Lauantaina Iittalan Lasimäen valtaa ukulele-festivaali, jolla yleisö pääsee paitsi kuulemaan ukuleleja myös opettelemaan päivän kursseilla ja työpajoissa soittamaan soitinta itse.

Festivaali huipentuu niin sanottuun yhteisstrummaukseen, jossa yleisö nousee lavalle soittamaan yhdessä festivaaleilla esiintyvän Mariskan kanssa.

– Ukulele on matalan kynnyksen soitin, jonka alkeet on helppo ottaa haltuun. Lavalle ei tietenkään ole pakko nousta, mutta lupaan, että kaikki, jotka osallistuvat päivän kursseille ja työpajoihin, osaavat siellä soittaa, Julkunen toteaa.

Hänellä on myös katetta lupaukselleen. Muutama vuosi sitten hän opetti Ylen toimittajaa soittamaan ukulelella Sibeliuksen Finlandian.

– Jos hän oppi soittamaan sen tunnissa, kuka tahansa pystyy siihen, Julkunen nauraa.

Suosio kasvussa

Ukulele on maailman suosituin harrastesoitin. Sen suosio Suomessakin on kasvanut selvästi viime vuosina. Ukulelekursseille on kysyntää ja festivaaleille riittää esiintyjiä.

Esimerkiksi Tampereella ukulele-harrastajia on riittänyt orkesteriksi saakka. Kaupunkiin perustettiin muutama vuosi sitten Tampereen ukuleleorkesteri, joka 30-päisenä nousi heti Suomen suurimmaksi ukuleleorkesteriksi. Kokoonpano nähdään myös Iittalan festivaaleilla.

– Myös Hämeenlinnassa on pari ukuleleorkesteria, mutta ne molemmat olivat jo ehtineet buukata festivaalipäivälle keikat toisaalle, Julkunen kertoo.

Suomen suurin ukulele-festivaali Kukulele järjestetään vuosittain Karkkilassa. Julkunen itse on järjestänyt ukulele-festivaalit tähän mennessä Helsingissä ja Saariselällä.

– Haaveeni olisi kehittää maan kattava festivaalien verkosto. Minä pidän ukulelesta ja haluan jakaa tietoa siitä ihmisille.

Sosiaalinen soitin

Julkunen arvelee, että ukulelen helppouden lisäksi sen suosioon vaikuttaa soittimen saavutettavuus. Ukulelet eivät ole kovin kalliita, ja kompaktin kokonsa takia sellaisen voi hankkia pieneenkin asuntoon.

– Piano ei ole enää jokaisen kodin vakiovaruste, koska harvaan kaupunkiasuntoon sellainen mahtuu.

Myös sosiaalisella medialla lienee osuutensa soittimen suosiossa. Julkunen kuvaakin ukulelea yhteisölliseksi soittimeksi.

– Nykyään puhutaan paljon yleisön osallistamisesta. Ukulelen kanssa yhteisö tulee luonnostaan. Sitä soitetaan ryhmässä, eikä harrastajien ja ammattilaisten välille tehdä suurta eroa. HÄSA