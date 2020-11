Vetääkö pimeys mielen mustaksi? Lauluntekijä käyttää synkkyyttä polttoaineenaan: "Pimeydessä ollaan oman pään sisällä" – Katso video

Maailman onnellisimman kansan mielenmaisema on perinteisesti raskas ja kaihoisa, emme ole koskaan täysin tyytyväisiä. Monella tuntuu olevan vaikeuksia olla yksin omien ajatustensa kanssa, on pimeää tai ei. Kalle Koon johtaman At The Hollow´n tuleva albumi on syksyn satoa eli yhdistelmä rauhaa ja kylmän viileää valkoista raivoa.