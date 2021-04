Poikkeusvuoden poikkeukselliset Oscarit – Äänipalkinnosta kisaavassa Sound of Metalissa on myös suomalaisosaamista.

Oscar-palkinnot jaetaan sunnuntai-iltana 25. huhtikuuta Los Angelesissa. Koronavuoden jälkeen tunnelma on epätavallinen. Gaala toteutuu kaksi kuukautta tavallista myöhemmin. Sen järjestäminen fyysisenä tapahtumana on jo sinänsä yllätys. Kalifornian koronatilanne oli Yhdysvaltojen pahimpia, mutta se on alkanut hellittää.

Keskeisiä elokuvia ovat Chloé Zhaon Nomadland, Aaron Sorkinin The Trial of Chicago 7, David Fincherin Mank ja George C. Wolfen Ma Rainey’s Black Bottom, josta povataan postuumia parhaan miespääosan Oscaria Chadwick Bosemanille. Myös Black Panther-elokuvan pääosassa nähty Boseman kuoli elokuussa syöpään vain 43-vuotiaana.

Melko varmoina pidetään myös parhaan elokuvan ja ohjauksen menoa Nomadlandille ja Zhaolle. Eläkeikäisistä pätkätyöläisistä kertova elokuva on jo kerännyt useita amerikkalaisia elokuvapalkintoja.

Esille on noussut myös esikoisohjaaja Emerald Fennellin trilleri Promising Young Woman. Pääosan Carey Mulligan saattaa viedä Oscarin Nomadlandissa loistavan Frances McDormandin nenän edestä. McDormandilla tosin onkin jo kaksi Oscaria.

Eniten ehdokkuuksia, kymmenen, on Hollywoodin historiaa käsittelevällä Mankilla. Kuuden ehdokkuuden Sound of Metalin äänimaailmaa on osaltaan ollut luomassa kokkolalainen Heikki Kossi tiimeineen. Kärkipalkintoja Sound of Metal tuskin vie, mutta parhaan äänen palkinnon menoa sille pidetään Oscareita seuraavilla vedonlyöntisivustoilla jo itsestäänselvyytenä. Suomalaisiin ehdokkuudet eivät kuitenkaan ylety.

Teknologiayhtiöt vastaan vanha Hollywood

Vuosi sitten Oscarit ehdittiin jakaa muutama viikko ennen sulkutiloja. Nyt teatterisulun vaikutus näkyy siinä, millaisten tuotanto- ja levitystahojen elokuvat ylipäänsä koronavuonna saivat ensi-iltansa ja ehdokkuuksia: Netflixin elokuvilla, kuten The Trial of Chicago 7:lla, Mankilla ja Ma Rainey’s Black Bottomilla on yhteensä peräti 35 ehdokkuutta. Kakkosena 12 ehdokkuudella on toinen suoratoistotaho, Amazon, ja kolmantena Disney, joka levittää Nomadlandin.

Oscarit ovat taas todiste siitä, kuinka teknologiayhtiöt jyräävät vanhaa Hollywoodia – ja mahdollistavat laatudraamaa. Isoja Hollywood-elokuvia ei ole tullut vuoden aikana ensi-iltaan kuin muutamia. Se näkyy ehdokaselokuvissa. Lähes kaikki kärkiehdokkaat ovat pienehköjä draamoja.

Leveällä pensselillä maalattuja tyypillisiä Oscar-elokuvia on valmistunut, mutta ne odottavat ensi-iltaansa, kun elokuvateatterit ovat taas kaikkialla auki. Esimerkiksi Steven Spielbergin tulkinta West Side Storysta olisi ilman koronaa ollut ensi-illassa jouluna ja kamppailisi nyt useissa kategorioissa, mutta sen vuoro onkin vuoden kuluttua.

Varmoja voittajia

Oscarit ovat urheilutapahtuma Superbowlin rinnalla aina yksi vuoden suurimmista televisiotapauksista Yhdysvalloissa. Tältä vuodelta ei odoteta paljoa. Kun ihmiset eivät ole päässeet elokuvateattereihin ja ehdolla on pienempiä ja maltillisesti markkinoituja leffoja, tv-lähetykselle odotetaan poikkeuksellisen matalia katsojalukuja. Niin kävi jo Golden Globes -palkinnoille maaliskuussa.

Voittajille palkinnot ovat yhtä arvokkaita tänäkin vuonna. Lähes varmoina tapauksina pidetään parhaan ulkomaisen elokuvan Oscarin menoa tanskalaisen Thomas Vinterbergin elokuvalle Yhdet vielä, Netflix-dokumentti My Octopus Teacherin voittoa sekä Pixarin Soulin valintaa parhaaksi animaatioksi.

Oscarien alla on herännyt keskustelua, onko pitkän animaatioelokuvan palkinnon jakamisessa enää mieltä silloin, kun Disneyn omistaman Pixarin uutuus on ehdolla – eli melkein joka vuosi. Niin ylivertaisia ne ovat olleet.