Kolumni: Pornojuttu

Voi, kuinka liikuttavaa! Somen virrassa silmiini sattuu video, jossa kädetön ja jalaton mies pukee itse vaatteet päälle suullaan. Eikä siinä vielä kaikki: pukiessaan hän hymyilee. Onpas siinä reipas pikku ukkeli!

Ajatella, että olen itse surrut omia arjen vastoinkäymisiäni, vaikka ne tuohon verrattuna ovat niin pieniä! Kyllä tämän näkeminen taas osoittaa, että rajoitukset ovat vain omassa päässä ja asenne ratkaisee aina!

Tuntuuko tilanne tutulta? Oletko törmännyt tällaisiin videoihin verkossa? Veikkaanpa, että olet. Olet silloin ollut tekemisissä inspiraatiopornon kanssa.

Inspiraatioporno-termin lanseerasi vammaisaktivisti Stella Young vuonna 2012. Kyseessä on pornon laji, jossa vammaiset ihmiset esitetään inspiraation lähteinä ”normaaleille” ihmisille. Heistä tehdään säälin kohteita, joiden avulla ”normaalit” ihmiset saavat kokea, etteivät heidän asiansa olekaan niin huonosti.

Sana inspiraatio tulee prepositiosta in (sisällä, sisään) ja verbistä spirare (hengittää). Inspiraatiossa siis hengitetään sisään, yleensä jotakin voimaannuttavaa. Porno taas perustuu kreikkalaiseen sanaan porne, joka on viitannut naispuolisen orjan myymiseen prostituoiduksi. Sanan juurten arvellaan olevan protoindoeurooppalaisessa myymistä tarkoittaneessa sanassa.

Inspiraatioporno on monella tapaa ongelmallista. Sen lisäksi, että vammaiset esitetään siinä epäinhimillistettyinä inspiraation lähteinä, vammaisuus esitetään aina tragediana ja ”puutteena”, josta pitäisi päästä eroon.

Vammaisuus on vammaisille henkilöille kuitenkin ”puute” usein vain siksi, että yhteiskuntamme rakenteet perustuvat ”normaalien” ihmisten tarpeisiin: on portaita ja ahtaita ovia, on normeja ja tasapäistäviä kapeita käsityksiä siitä, millaisia kaikkien pitää olla.

Inspiraatiopornossa annetaan myös ymmärtää, että vaikeudet, jotka johtuvat ympäröivästä yhteiskunnasta, voidaan ”voittaa” hymyilemällä ja oikeanlaisella iloisella – ja etenkin kiitollisella – asenteella.

Inspiraatiopornon sukulaisporno on sosiaaliporno. Kuten inspiraatioporno ja porno yleensä, sosiaalipornokin perustuu hyväksikäyttöön.

Hyväksikäytön kohteina sosiaalipornossa eivät ole vammaiset, vaan muuten heikommassa asemassa olevat ihmiset. Köyhien, syrjäytyneiden ja muiden heikko-osaisten elämää kauhistellaan yläpuoliseen sävyyn.

Sosiaalipornoa käytetään menestyksekkäästi rahankeruukampanjoissa. Mitä koskettavampi tositarina, sitä parempi tuotto. Pääasiassa tarinat kuitenkin johtavat vain moraaliseen närkästykseen ja runsaisiin somejakoihin.

Samalla pornon käsite on laajentunut ja sanalla viitataan monenlaiseen hyväksikäyttöön. Mikähän on seuraava pornon laji?

Kirjoittaja englannin ja ranskan maisteri ja kielenkääntäjä.