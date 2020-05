Rajaton aihevalikoima sai lavastaja Markku Hernetkosken innostumaan kirjonnasta

Jopa yksi lavastusluonnos on syntynyt neulaa ja lankaa käyttäen.

Markku Hernetkoski saa kirjonnan kuulostamaan helpolta. Sen jälkeen, kun Kajaanin kaupunginteatterin lavastaja pääsi viime syksynä vauhtiin uudessa harrastuksessaan, hänen käsissään on syntynyt useita kirjontatöitä.

Valmiiden kirjontamallien käytön sijasta hän on alusta alkaen kehitellyt töidensä aiheet itse.

Innostus lähti Pinterest-nettikuvastossa nähdyistä töistä, jotka eivät edustaneet perinteisiä kirjontakuvioita, kuten kasviaiheita, pöytäliinan koristeita ja ornamentteja.

Kun Hernetkoski tajusi, että kirjomalla voi tehdä mitä tahansa kuva-aiheita, hän ryhtyi toimeen ja ikuisti ensimmäiseen kirjontatyöhönsä kimalaisen.

– Kirjonta oli pyörinyt mielen taustalla jo pitemmän aikaa. Halusin vain yksinkertaisesti kokeilla, millaista se on ja osaanko sitä. En lukenut ennakkoon aiheesta, enkä tutkinut sen kummemmin. Rupesin vain tekemään, hän kertoo.

Tekstiilit kiinnostivat lavastaja Hernetkoskea jo nuorena. Kun hän aikoinaan haki Taideteolliseen korkeakouluun, ykkösvaihtoehtona oli tekstiilitaide. Sattumien ja ystävyyssuhteiden kautta hän päätyi opiskelemaan lavastusta.

– Lavastuspuoli sivuaa välillä tekstiilijuttuja, muttei minulla mitään suoranaista tekstiilipuolen harrastusta ole koskaan ollut. Kiinnostuksen maastossa se on kuitenkin kulkenut koko ajan mukana, hän kertoo.

Kirjonnassa Hernetkoskea kiehtoo rajattoman aihevalikoiman lisäksi sen pienimuotoisuus.

Kirjontatöiden tekemiseen ei tarvita suurta ateljeeympäristöä, vaan ne syntyvät sohvannurkassa istuen.

– Tämä ei vaadi paljon olosuhteilta, missä tätä voi tehdä. Vaikka junassa istuessa voi kirjoa.

Markku Hernetkoski kirjoo enimmäkseen itselleen, mutta myös muille. Töiden aiheina ovat enimmäkseen kasvit, luonto ja ihmishahmot – ja onpa hän tehnyt kirjomalla jopa yhden lavastusluonnoksenkin avustamaansa Kalajoen kesäteatteriin.

Maallikosta se voi kuulostaa suuritöiseltä, mutta Hernetkosken mukaan homma ei juuri eronnut normaalista luonnostyöstä.

– Teen ylipäätään lavastusluonnokset aina käsin, joten viivapiirros vain ikään kuin siirretään kankaalle. Kynä vaihtuu neulaan ja lankaan, hän selvittää.

Pienen kasvi- ja hyönteisaiheen pyöräyttää hänen mukaansa kankaalle parissa kolmessa tunnissa.

– Ei tämä niin hidasta ole kuin voisi kuvitella, Hernetkoski huomauttaa ja kertoo, että hänellä on aina jokin kirjonta-aihe työn alla.

– Nyt minulla on mielessä mäyrä-aiheinen työ. Törmäsin muissa yhteyksissä sukuhistoriaan omasta sukunimestä: Hernetkoski on joskus kauan sitten ollut Mäyrä. Tässä on esimerkki siitä, että aiheita voi tulla missä tahansa vastaan.

Myös kuvataidetta tekevä Hernetkoski uskoo, että kirjonnasta tulee vähitellen osa hänen muita taideprojektejaan.

Jo ensi kesänä hänellä on tarkoitus tehdä sen tiimoilta osallistava yleisötempaus Ärjän taidefestivaalilla, mikäli tapahtuma toteutuu. Hän saattaa tulevaisuudessa hyödyntää oppimaansa myös lavastustaiteessa.

Hänen mukaansa suurikokoinen kirjontatyö voisi hyvin toimia näyttämöllä lavastuksen taustana. LM-HäSa