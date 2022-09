Reppu-Heppu eli Jokioisilta lähtöisin oleva Jaakko Loukkola inhoaa lässytystä

Reppu-Heppu hypähtää lavalle ja liittyy yhteislauluun: ”Ylös eteen oikeaan, alas taakse vasempaan, seikkailun voit löytää ihan mistä vaan…”

Jos melodia ei jo alkanut soida päässäsi, et ehkä ole Ylen Pikku Kakkosen Seikkailukone-lastenohjelman kohderyhmää. Reppu-Heppu viihdyttää lapsia usein lauantaiaamuisin muiden ohjelman juontajien kanssa.

Lapsia ei saa aliarvioida

Lapsiyleisölle näytteleminen ei ole helppoa, ja ainakin pari asiaa näyttelijän on hyvä muistaa:

– Voit olla hassu, mutta älä koskaan pidä lapsia tyhminä. Älä lässytä, Reppu-Hepun näyttelijä Jaakko Loukkola, 35, sanoo.

Lasten aliarvioiminen ärsyttää Loukkolaa.

– Jotkut ajattelevat, että lapset tykkäävät siitä, että niille lässytetään. No eikä tykkää. Lapset tykkäävät siitä, että niille puhutaan kuin ihmisille! Lapsi toivoo, että jollakin tapaa hänen vertaisensa puhuu hänelle. Lässytysteatteria on jo ihan tarpeeksi.

Loukkola on kolmen lapsen isä, joten hänellä on ainakin jonkinlainen aavistus siitä, mistä hän puhuu.

– Olen tehnyt jo vuosia kesäisin aikuisten teatteria muistaakseni, miten helppoa se on. Välillä huvittaa, miten aikuisteatteria mystifioidaan ja siitä tehdään kauhean vaikeaa, vaikka lopputuloksena on aina farssia tai draamaa.

Liika energia piti purkaa

Suorapuheisesta Jaakko Loukkolasta ei oikeastaan pitänyt edes tulla ammattinäyttelijä (FIA).

– Olisin halunnut, että minusta tulee lentopalloilija. Sitten alkoivat paikat hajoilla ja B-junnujen aluejoukkueleirillä sanottiin, että nyt kannattaa alkaa miettiä jotain muuta, olet liian lyhyt etkä tule tuosta kasvamaan.

– Sitten yksi Jokioisten yläkoulun opettajistani sanoi äidilleni, että tuolla jätkällä on niin paljon ylimääräistä energiaa, että pistä se teatteriin tai ei käy hyvin. Minut pakotettiin sinne, eikä se kiinnostanut minua pätkääkään. Mutta kun tein ensimmäisen roolityöni, tajusin, että tämä on minun juttuni.

Muisto ensimmäisestä ensi-illasta on edelleen väkevä. Teatteriohjaaja Jyrki Kanerva näki Loukkolassa jotain, mitä hän ei itse nähnyt.

– Muistan tunteen vieläkin: Se oli Viulunsoittaja katolla, jossa näyttelin 14-vuotiaana Tevjen. Minulla oli pelastusliivit, sen päällä puku ja kasvoilla tekoparta. Se oli varmasti kauheaa katsottavaa. Kun kumarsin ensi-illan päätteeksi, ajattelin, tätä minä alan tekemään, eikä millään muulla ole väliä.

Tuurilla alalle ja lavalle

Lastenteatterin pariin Loukkola päätyi vähän sattumalta.

– Kaikki menee tällä alalla, ja varmaan elämässä muutenkin, vähän tuurilla, hän kertoo.

– Opiskelin vielä niihin aikoihin, kun teimme Jyrki Kanervan ja alkoholiasiantuntijan kanssa kyhäelmän A-klinikan päihdekasvatusmonologia varten. Esitimme sen päihdekasvatusalan seminaarissa. Kun esitys loppui, kaikki aplodeerasivat seisaallaan. Myimme sen jälkeen yli 30 esitystä, Loukkola kertoo.

Noppa-monologia on esitetty vuosien varrella jo yli 500 kertaa.

Pikku Kakkoseen Loukkola bongattiin Turun Linnateatterista.

– Kieltäydyin kahdesti, mutta kolmannella kerralla minulle oli jo sovittu aikataulut.

Kotona ei ollut telkkaria

Reppu-Heppu on nyt esikouluiässä – se aloitti Pikku Kakkosessa vuonna 2016. Seikkailukone-ohjelmaa on tehty jo 100 studiojaksoa. Sen lisäksi Loukkolaa nähdään myös Reppu-Heppu ja Botti -ohjelmassa. Reppu-Heppu on ollut mukana myös noin 20 livetapahtumassa.

Loukkolan mukaan hän on ehkä jopa hyötynyt siitä, että hänen omaan lapsuuteensa Pikku Kakkonen ei kuulunut. Tai ehkä kerran viikossa perhe polki 10 kilometriä mummolaan katsomaan lastenohjelmia.

– Olen kiitollinen äidilleni siitä, että meillä ei ollut telkkaria – jouduttiin itse leikkimään. Minulla ei ole esikuvia lastenohjelmista, eikä minulla siis ole tradition painolastia. Minut otettiin pystymetsästä tekemään sitä, mitä tein jo livenä.

Kiertueella kertyy kilometrejä

Loukkola liikkuu paljon työnsä vuoksi. Kiertueteatterien esitykset vievät häntä Suomea ristiin rastiin Citroën Jumperilla. Vuodessa menee rikki 70 000 kilometriä.

Mutta korona-aika verotti myös Loukkolan leipää. Viime vuodet ovat olleet kiireisempiä kuin koskaan, mutta työ ei ole ollut tuottavaa.

– Olen yrittäjä. Teimme koronan aikana 540 kiertuesopimusta: koko ajan sovittiin uusia keikkapäiviä, jotka peruuntuivat ja homma lähti alusta. Menetin kaikki, mitä olen elämässäni saanut aikaiseksi. En olisi koskaan voinut uskoa, että voi tippua sellaiseen kuoppaan, hän huokaa.

Valoa tunnelin päässä kuitenkin on. Työtä on edelleen monessa produktiossa ja mikä tärkeintä, nyt ne näyttävät toteutuvan. Loukkola on näytellyt muun muassa Linnateatterissa ja Mustion Linnan kesäteatterissa. Hän on tehnyt myös 36 ohjausta eri harrastaja- ja ammattiteattereihin.

– Lisäksi teen radiomainoksia. Tulossa on myös uusi televisiosarja ja tv-tuotanto, jotka tulevat kevään ohjelmistoon, hän paljastaa.

Oman biisin suosio yllätti

Jaakko Loukkola on myös muusikko. Hän on toinen jäsen viihdeduo J&J:ssä, jonka vuonna 2016 ilmestynyttä esikoisalbumia Köyhä laulaa on kuunneltu Spotifyssa yli 9 miljoonaa kertaa.

– Olimme aiemmin cover-bändi, sitten ajattelimme tehdä oman kappaleen. Suosio toden totta yllätti. J&J-bändissä nautin erityisesti siitä, että en ole vastuussa taiteellisesta sisällöstä. Olen vain muusikko. Rakastan sitä, että jossain projektissa saa vain olla ja tehdä sen mitä on pyydetty, Loukkola sanoo.