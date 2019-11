Lisää kiertoliittymätaidetta Riihimäelle – Crossroads-taideteos kuvaa luonnon ja elämän solmukohtia

Riihimäen kaupungin tilaama taideteos kuvanveistäjä Jaakko Pernulta julkistettiin torstaina.

Kulmalan puistokadun ja Etelän Viertotien risteysalueen uuteen kiertoliittymään sijoittuvan Crossroads-teoksen ajatuksellinen lähtökohta peilaa ihmisen ja luonnon välisen vuorovaikutuksen merkistöjä niin luonnontilaisen kuin rakennetunkin maiseman kannalta. Samalla kiertoliittymään sijoittuvan teoksen ulkoinen muoto viittaa jo nimensä mukaan liikenteen jakajaan liikkumisen solmukohtana.

Crossroads-teoksen solmumaisella muodolla on myös viitteellinen yhtymäkohtansa myös dna-molekyylin kierteiseen rakenteeseen. Yhdeksän metriä korkean teoksen materiaali on taiteilijan ilmaisulle merkityksellistä luonnonmateriaalia eli puuta.

Painekyllästetyn puunrungon ympärille punoutunut solmumainen muoto antaa vaikutelman luonnon muovaamasta työstä.

Jaakko Pernu on työstänyt ulkoprojekteja vuodesta 1988. Paikkasidonnaisten töiden materiaali on ollut yleensä pääosin järeämpää pajurankaa, mutta joskus myös muita puulajeja.

Riihimäen teoksen materiaaliksi hän on jalostanut kahdeksan vanhan kuusen oksat, joita on työstetty kuorimalla, kuivaamalla ja vannesahalla kanttaamalla noin 500 kappaletta. Lopullinen muoto on työstetty maalatusta materiaalista ”laminoimalla” ruuvien avulla. Painekyllästetyn puunrungon ympärille punoutunut solmumainen muoto antaa vaikutelman luonnon muovaamasta työstä.

Kokkolassa asuvan Jaakko Pernun työskentelylle on viime vuosina ollut tyypillistä erilaisten julkisten projektien sekä ympäristötaideteosten toteutus niin kotimaassa kuin etenkin ulkomailla.

Kaupungin ja kaupunkikuvan kehittäminen on yksi Riihimäen strategisia kehittämiskokonaisuuksia. Julkinen taide on näiden periaatteiden mukaisesti mukana kaikissa kaavoitustasoissa.

Julkista taidetta toteuttamalla voidaan tasa-arvoisesti kohentaa yhteisen ympäristön laatua, arvoa ja identiteettiä ja sitä kautta edistää kaupungin vetovoimaa, kaupunkilaisten hyvinvointia, matkailua ja kulttuurin ja taiteen saavutettavuutta, kerrotaan kaupungin tiedotteessa. Julkinen taide tekee näkyväksi sen, että kaupunki arvostaa asukkaitaan sekä siellä työskenteleviä ja vierailevia.

Taidehankinnasta vastasi yhteistyössä monialainen taidetyöryhmä, johon kuului Riihimäen kulttuuripalveluiden, kaupunkitekniikan, Suomen lasimuseon ja Riihimäen taidemuseon edustajia.

Riihimäki hankki viime vuonna Tommi Toijan Eksynyt-patsaan, joka sijoitettiin niin ikään kiertoliittymään.

