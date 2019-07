Riihimäen nuorisoteatterin näkökulma Heinähattuun ja Vilttitossuun on saanut innostuneen vastaanoton

Riihimäen nuorisoteatterin kesänäytelmässä Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset Kattilakosken perhe saa mökkinaapurikseen erikoisen parivaljakon.

Miten näytelmä valikoitui kesälle, ohjaaja Laura Ikonen ?

– Luin eri tekstejä ja etsimme Nuorisoteatterin rehtorin kanssa jotakin koko perheen kesäteatterinäytelmää. Tätä tekstiä lukiessani nauroin ääneen, ja musiikki on myös tärkeässä osassa.

Millaisella porukalla näytelmää tehdään?

– Kymmenen näyttelijän ikähaarukka on 11–25 vuotta. Suurin osa on sieltä vanhemmasta päästä. Enemmistö on kokeneita näyttelijöitä, mutta mukana on myös pienemmällä kokemuksella varustettuja. Siitä huolimatta porukka on hitsautunut hyvin yhteen.

Millainen näytelmä Rubensin veljekset on?

– Luonnehtisin näytelmää hulvattomaksi. Komiikka osuu todellisuuteen ja perhedynamiikkaa on kuvattu realistisesti, joten moni voi tunnistaa itsensä. Katsottavaa riittää kaikille, sillä aikuistenkin maailmalle vinoillaan.

Näytelmän ensi-ilta oli 28. kesäkuuta. Miten se meni?

– Ensi-illassa oli helteinen kesäsää ja paljon yleisöä. Niin näyttämöllä kuin katsomossakin tuntui olevan vauhti päällä, ja saimme paljon positiivista palautetta.

– Vaikka ilmat ovat sittemmin huonontuneet, on kävijöitä riittänyt eli yleisö on löytänyt tekstin hyvin. Osasyy saattaa olla tuore elokuvaversio. HÄSA

Riihimäen nuorisoteatteri: Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset, Allinnan Monttu, Riihimäki, 18.8. asti. Lisätiedot www.rnt.fi