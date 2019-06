Riihimäen vanhalla lasitehtaalla pääsee kesän ajan astumaan tilaa läpäisevään taiteeseen

Riihimäen vanhalla lasitehtaalla syvennytään kesän aikana tilallisuuteen. Ars-Häme ry:n Tila havainnon taustalla -näyttely levittäytyy tehtaan koko pohjakerrokseen ja esittelee 28 kantahämäläisen taiteilijan teoksia.

– Tilallisuus on näyttelyn ainoa teema. Näyttelyä voi lähestyä samalla tavalla havaintoja tehden kuin muitakin yhteiskunnan alueita. Tila ja teokset ovat pysyviä, mutta havainnot ja ajallisuus määrittävät kokemuksen, joka on jokaiselle katsojalle omanlaisensa, näyttelyn kuraattori Simo Ripatti kertoo.

Ars-Hämeen puheenjohtaja Mika Karhu kertoo, että Ripatti valikoitui näyttelyn kuraattoriksi osaksi juuri näyttelyn teeman takia.

– Hän on tehnyt hienoja installaatioita tilan näkökulmasta.

Teosten sisään

Näyttelyn teoksista iso osa on tehty tilaa varten tai jopa tilaan itseensä.

Esimerkiksi Jussi Gomanin teos After (2019) on maalattu osaksi tilan seinään ja Elina Autio on tehnyt puuveistoksensa Upwards, Dip ja Soft Corner (2018–2019) tilan mittojen mukaan.

Tilallisuutta on haettu teoksiin myös niiden kattamalla alueella. Katsoja pääsee teoksiin sisälle. Esimerkiksi riihimäkeläisen Sampo Malinin Mark Rothko -projektia jatkava työ muodostaa tilasta erillisen pienen huoneen.

– Teokseen pääsee sisään, mutta samalla pääsee tavallaan sisään myös maalaustaiteeseen, Malin kertoo.

Samalla periaatteella toimii myös hämeenlinnalaisen Anssi Taulun installaatio Epäsäännölliset syklit (2015). Taulu kertoo jo pidemmän aikaa tehneensä teoksia sillä ajatuksella, että katsoja pääsee teoksen sisään.

– Sekä fyysisesti että ajatuksellisesti.

Epäsäännöllisissä sykleissä hän tavoitteli epäorgaanisuuden tunnetta. Tämän hän on toteuttanut rakennusmuovilla.

Tilasta tarkoitus teokselle

Taulun teoksessa on myös osia, jotka olivat olemassa tilassa itsessään. Rakennusmuovin läpi on hahmotettavissa esimerkiksi tilaan maalattuja tekstejä. Myös teoksen lattiavalu oli tilassa jo ennalta.

– Tilaan on tehty myös pieniä muutoksia teoksia varten, kuten maalattu joitain töhryjä piiloon ja täytetty ovi- ja ikkuna-aukkoja, Simo Ripatti kertoo.

Hämeenlinnalainen Ahti Isomäki kertoo, että hänelle tila tarjosi suoranaisen lähtökohdan koko teokselle.

Dystooppinen Lopun jälkeen (2019) käsittää tehtaan tiiliseinään ja pylväisiin kiinnitettyjä, värikkääksi maalattuja kääpiä. Isomäki kertoo keränneensä käävät vuosien aikana.

– En tiennyt, mitä teen niistä, mutta tämän näyttelyn myötä tiesin niille olevan käyttöä.

Yhteistyötä Saksaan

Ars-Hämeen kesänäyttelyiden on tarkoitus jatkua myös tulevaisuudessa. Mika Karhu kertoo, että ensi kesän näyttelyn runko on jo mietitty. Näyttelystä tulee kansainvälinen.

– Olemme aloittaneet tänä vuonna taiteilijaresidenssiyhteistyön saksalaisen Künstlerhaus Lukasin kanssa, jonka myötä hämäläiselle taiteilijalle tarjoutuu kerran vuodessa mahdollisuus viettää kuukausi heidän residenssissään Saksassa, Ars-Hämeen toiminnanjohtaja Sirpa Taulu kertoo.

Vastavuoroisesti myös Saksasta saapuu Hämeenlinnaan taiteilijan kuukauden taiteilijaresidenssiin. Residenssiin valittavalla taiteilijalla on mahdollisuus hakea myös Ars-Hämeen ensi kesän näyttelyyn.

Sirpa Taulu kertoo, että Künstlerhaus Lukas on Saksan vanhimpia taiteilijaresidenssejä, jolla on jo pitkään ollut yhteistyökumppaneita muissa Pohjoismaissa.

– Meidän myötä heillä on yhteistyötä nyt myös Suomeen. HÄSA