Riihimäki on ekspertti julkisen taiteen hankinnoissa – Kaupunki on nyt mukana Taide käyttöön -hankkeessa

Riihimäellä Uramon koulun katosta roikkuu suuria, lasisia vesipisaroita. Helmi Remeksen taideteoksen nimi on Sateen synty, ja se on yksi esimerkki siitä, mitä julkinen taide on. Julkisen taiteen edistäminen on yksi osa Taide käyttöön -hanketta.

– Kehitämme rakennusalalle ja kunnille palveluja, joiden avulla voidaan lisätä luovan suunnittelun eli muotoilun ja taiteen käyttöä aluesuunnittelussa, tiivistää hankkeen projektipäällikkö Anna Rikkinen .

Taide käyttöön on kaksi- ja puolivuotinen, EU-rahoitteinen hanke, jossa on muotoilualan asiantuntijajärjestön Ornamon johdolla mukana oppilaitoksia, tutkijoita, rakennusalan toimijoita ja Riihimäen kaupunki.

– Meillä on osaamista hyvin monelta alueelta tutkimuksesta taidekonsultointiin, Rikkinen iloitsee.

Riihimäki etujoukoissa

Ei ole sattumaa, että mukana on juuri Riihimäki. Monessa kaupungissa taide on alkanut tulla osaksi katukuvaa ja rakennuksia, mutta Riihimäki on niin sanotun yhteiskuntataiteilijatoiminnan edelläkävijä ja koordinoija.

Omassa kaupungissa työ näkyy muun muassa Keskuskadun liikenneympyrässä olevana, Tommi Toijan keskustelua herättäneenä Eksynyt-veistoksena.

Riihimäellä neljä vuotta toiminut julkisen taiteen asiantuntijapalvelu palvelee muitakin kuin omaa kaupunkia. Ts. projektipäällikön Erja Väyrysen , projektiasiantuntija Marjukka Korhosen ja projektikoordinaattori Sonja Leppäsen toimialuetta on ”kasvukäytäväalue” Helsingistä Seinäjoelle.

– Olemme tehneet yhteistyötä muun muassa Hämeenlinnan, Kangasalan, Sipoon ja Väyläviraston kanssa, Marjukka Korhonen kertoo.

Palvelu on hankkeen pilotointivaiheessa kunnille edullista, sillä se kustantaa itsensä ”omalla painollaan”. Suurin kuluerä on työntekijöiden palkka. Tällä hetkellä sen maksaa Taide käyttöön -hanke.

Taidetta akennettuun ympäristöön

Niin riihimäkeläisen palvelun kuin koko Taide käyttöön -hankkeen tarkoituksena on tuoda julkista taidetta rakennettuun ympäristöön. Anna Rikkisen mukaan hanke tuo lisäksi esiin sitä, millä tavalla muotoilu ja taide lisäävät kunnan elinvoimaisuutta.

– Tämä kuuluu samaan jatkumoon prosenttitaiteen kanssa, hän sanoo.

Tarkoituksena on lisätä luovan suunnittelun näkymistä, muttei silti tuottaa sillisalaattia. Yksi keino on kuntien henkilöstön tai työryhmien kurssitus ja muu neuvonta.

– Paljon asioita tehdään ja kokeillaan nyt ensimmäistä kertaa. Hankkeen puitteissa järjestetään nyt esimerkiksi ensi kertaa liiketoimintavalmennusta julkisen taiteen osaajille, Rikkinen kertoo.

Tarkoitus on myös mallintaa luovan talouden taitoja ja laatia toimintakortteja, joista esimerkiksi kuntapäättäjät saavat näkökulmaa luovan suunnittelun mahdollisuuksiin.

– Nyt ollaan jo siinä vaiheessa, jossa materiaalia tuotetaan. Varsinaisesti hankkeen tulokset nähdään muutaman vuoden päästä.

Kaiken ei tarvitse olla ikuista

Rikkisen mukaan luovan suunnittelun lähtökohtana on käyttäjälähtöisyys. Tarkoituksena on ennen kaikkea parantaa elämisen ja asumisen laatua.

– Esimerkiksi betonin käyttö on rakennusalalla yleistä. Muotobetonin pintaa voi muotoilla yksilöllisesti, ja se on hyvin yhdistettävissä esimerkiksi aitoihin ja seinäpintoihin. Näin muoto tuottaa rakennettuun ympäristöön jotain uutta, Rikkinen kuvailee.

Mahdollisuudet ovat laajat. Kirjoon mahtuvat niin persoonalliset meluaidat kuin muraalit ja erilaiset julkisten tilojen taideteokset. Myös sairaaloiden eri osastojen teemavärit ovat esimerkki luovasta suunnittelusta.

Kaikki taideteokset eivät ole ikuisia. Esimerkiksi muraalit eivät kestä ainiaan, vaan aika haalistaa niitä. Rikkisen mielestä on hyvä, että teoksia voidaan aika ajoin myös uusia. HÄSA