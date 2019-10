Vilja Tamminen on mielellään sadun ja kauneuden puolestapuhuja

Valokuvataiteilija Vilja Tammisen tähän mennessä laajin näyttely on esillä Riihimäen taidemuseossa.

Valokuvataiteilija Vilja Tammisen uusi näyttely All These Silent Years avautui yleisölle perjantaina Riihimäen taidemuseossa. Perjantaina vietettiin myös kansainvälistä tyttöjen oikeuksien päivää, ja avajaisten ajankohta miellytti siksi Tammista aivan erityisesti.

– Teen paljon töitä murrosikäisten tyttöjen kanssa. Näyttelyni on kumarrus lasten ja nuorten maailmalle, sen kauneudelle, herkkyydelle ja samalla voimalle, Tamminen sanoo.

Katsojalle yhteys lapsuuteen

Hänen kuvissaan on usein nuoria tyttöjä, ja hän on lasten ja nuorten kanssa tekemisissä myös työssään Riihimäen lasten ja nuorten kuvataidekoulun opettajana.

Tamminen toivoo, että myös katsoja tavoittaa hänen kuviensa kautta oman sisäisen lapsensa.

Näyttelyn nimi, hiljaiset vuodet, viittaa Tammisen mukaan hänen kuvastoonsa.

Monissa hänen valokuvissaan on sadunomainen tunnelma ja tarina, eikä sellaisia ole aina ollut helppo esitellä yleisölle. Kauneus kuitataan Tammisen mukaan helposti toisarvoiseksi ja mitättömäksi.

– Usein ajatellaan, että on paljon hienompaa olla synkkä ja ahdistunut. Itse haluan kuitenkin tuoda esiin näiden asioiden vastapainoa, kauneutta ja rauhaa.

Lavastusta, mutta totta

Riihimäen näyttelyssä on yhteensä 60 valokuvaa, ja se on Tammisen tähän mennessä laajin näyttely. Hänen töitään on ollut esillä useissa yksityis- ja yhteisnäyttelyissä vuodesta 1999 alkaen.

Valtaosa näyttelyn töistä on uusia, mutta mukana on muutamia vanhempia töitä. Osa on kuvattu mustavalkofilmille.

Tamminen kertoo, että suurin osa hänen valokuvistaan on lavastettuja. Tällä hän tarkoittaa sitä, että hän on hankkinut valmiiksi mallit ja on lähtenyt heidän kanssaan kuvaamaan joko esimerkiksi lähimetsään tai joskus jopa ulkomaille.

– Minulle käy usein niin, että saan kuvan päähäni eli tiedän, minkälaisen kuvan haluan ottaa. Sen toteuttaminen vaati usein monenlaisia järjestelyjä, mutta valokuvaaja on aina silti todellisuuden armoilla. Kaikkea ei voi hallita, Tamminen kertoo.

Sattuma vaikuttaa kaikkeen

Sattumalla on myös tärkeä rooli kuvissa, tuulenvire, auringon pilkahdus tai yllättäen paikalle tulleet ihmiset vaikuttavat lopputulokseen. Tamminen ei muokkaa tai muuntele kuviaan kuvankäsittelyohjelmalla.

– Kaikki kuvissa on totta. Jos kuvaan pitää saada englantilainen maisema, sitten matkustetaan Englantiin eikä photoshopata kuvaan sopivaa taustaa, Tamminen sanoo.

Kuvien aiheena voi olla maisema, puu tai pyhät paikat, mutta myös ihmiset tai eläimet, erityisesti koirat ja hevoset. Näyttelyssä on mukana myös kaksi audiovisuaalista teosta, joihin Turengissa asuva muusikko Antti Ventola on säveltänyt musiikin.

Vilja Tamminen asuu Lopen Launosissa. Hän on valmistunut taiteen maisteriksi Taideteollisesta korkeakoulusta vuonna 2001. Hän toimii kuvataideopettajana ja freelance-valokuvaajana. Hän on saanut näyttelyä varten Suomen Kulttuurirahaston Hämeen rahastolta apurahan taiteelliseen työskentelyyn. HÄSA