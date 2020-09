Saisiko olla sviitti vai selli? Tältä näyttää legendaarinen Kakolan vankila hotelliksi muuntautuneena

Vuonna 1890 Turkuun Kakolanmäelle valmistui punatiilinen Lääninvankila. Nyt jylhien seinien suojissa avautuu Suomen toinen entiseen vankilaan rakennettu hotelli. Maailmalla vastaavia majoitusliikkeitä on parisenkymmentä.

Kaksi vuotta kestäneen mittavan purku- ja rakennusurakan päätteeksi Hotel Kakola avasi syyskuun lopulla ovensa.

Vaikka vanhasta ei ole jäljellä paljon muuta kuin kuoret, vanhoja materiaaleja on pyritty kierrättämään mahdollisimman paljon. Esimerkiksi ravintolan sisustuksessa on hyödynnetty rakennuksen vanhoja, hyväkuntoisia hirsiä.

Uusien materiaalien hankinnassa on panostettu lähihankintaan ja kotimaisuuteen.

– Me emme ole tilanneet kiviämme Kiinasta. Jokainen graniittilohkare on louhittu Kakolanmäestä, myös pienet murskatut kivet, kertoo Kakola Yhtiöt oy:n hallituksen puheenjohtaja, kiinteistöneuvos Olli Ojala.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Myös vankien kanssa on tehty yhteistyötä. Esimerkiksi kärpässienijakkaroiden muotoja mukailevat yöpöydät sekä ”Made by konnat” -lautasliinat on tilattu vankilatyönä.

Kakola on Suomen toinen entiseen vankilaan rakennettu hotelli. Ensimmäinen eli hotel Katajanokka avattiin vuonna 2007.

Sarjahurmaajan käskytaulu tallessa

Yksi eniten Lääninvankilan ajoista muistattavista tiloista on aikanaan kokonaan vankityönä tehty kirkkotila.

Vaikka seinät ovat vaihtaneet väriä ruskeasta harmaaksi, tilassa on edelleen paljon jäänteitä Lääninvankilan ajoilta.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Muun muassa vankien tekemillä lasimaalauksilla koristellut ikkunat, alttari, saarnatuoli, alttaritaulu sekä 77 kertaa kihloissa olleen – ja kihlattujen omaisuuksia haltuunsa ottaneen – kreivi Lindgrenin valmistama käskytaulu ovat jäljellä.

Harmaa kokolattiamatto ja pehmustetut tuolit sen sijaan henkivät nykyaikaista kongressitilatunnelmaa. Tilassa on mahdollista järjestää sekä maallisia tilaisuuksia että jumalanpalveluksia.

Valkoista pintaa ei näy missään

Sisustuksen värimaailma kumpuaa Kakolan aikakerroksista. Yksi väri kuitenkin puuttuu kokonaan, valkoista ei ole edes keittiön kaakeleissa.

Olli Ojalan ja hänen perheensä näkemys oli ratkaiseva niin huonejärjestelyissä kuin hotellin sisustuksessakin.

Esillä on aitoa vanhaa esineistöä, kuten sellien ovia ja rekkitanko, jossa edelleen voi vetää leukoja, jos vain ylettyy melko korkealle ripustettuun tankoon.

Sisustuksessa on myös leikitelty harmittomilla vankilamielikuvilla. Kokolattiamatoista voi bongailla sormenjälkiä, tukkimiehen kirjanpitoa ja Kakolan kuuluisia puluja.

– Keskuspihalla näitä Kakolan puluja tapaa edelleen, viestintä- ja kulttuurivastaava Anu Salminen kertoo.

Puluilla sukset ja kypärä

Yhtä tarinaa hän piti legendana. Kerrotaan, että eräs vanki laittoi kesyttämilleen puluille jäätelötikut suksiksi jalkoihin ja pingispallon puolikkaan kypäräksi.

– Opastetulla kierroksella yksi rouva toden totta kertoi kerran bussipysäkillä törmänneensä tällä tavalla varustettuun puluun. Toiselle kierrokselle osallistunut mies kertoi istuneensa torilla kahvilla, kun sinne laskeutui pulu, jonka kypärässä luki ”Terveisiä Kakolasta”, Salminen kertoo.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Tiloja on nimetty vankien tai vankilan henkilökunnan mukaan. Murhamiesten nimiä on kuitenkin turha etsiä.

– Olemme halunneet pitäytyä positiivisemmissa tarinoissa, siksi olemme kokonaan kieltäneet väkivaltaisiin vankeihin liittyvät tarinat. Täällä ei ole tarkoitus kertoa kaikkein pahimpia murhajuttuja, Ojala linjaa.

Lukittava häkkisänky ja räsymatto

Huoneita on tarjolla neljässä huoneluokassa.

– ”Sellien” väliset seinät ovat noin metrin paksuiset, joten voimme taata rauhalliset yöunet, viestintä- ja markkinointivastaava Taru Ojaharju-Latief kertoo.

Juniorsviitissä eli entisessä ryhmäsellissä asui aikanaan jopa 12 vankia, nyt vanhasta muistuttaa enää mutterin muoto.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Vankilan viimeisinä aikoina tilat toimivat erilaisina kerhohuoneina.

– Tässä huoneessa oli elokuvasali, jossa oli lakkautetusta elokuvateatterista hankitut plyysituolit, Salminen kertoo.

Jos kaipaa elämyksiä, voi majoittua häkkisängyllä varustettuun perhehuoneeseen. Sängyn saa oikeasti lukittua ulkopuolelta.

Lähimmäs vankilatunnelmaa pääsee karussa sellihuoneessa. Varusteisiin kuuluvat pikkuruiset ikkunat, kerrossängyt, oma vesipiste ja vessa. Mukavuuksina ovat räsymatto ja radio.

– Suihkun saa jakaa muiden sellitovereiden kanssa, Ojaharju-Latief kertoo. LM-HäSa