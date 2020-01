Sarjakuva-arvio: Kiehtovaa peikkorealismia

Vuosituhansia ne ovat asuneet keskuudessamme. Ne pystyvät muuttamaan ulkonäköään ja tarkkailemaan meitä tietämättämme. Meille ne ovat vain jänniä taruja tai söpöjä lastenohjelmien hahmoja.

Nyt peikko Avril on kuitenkin valmis paljastamaan maailmalle kansansa ja tekemään ihmisten kanssa yhteistyötä.

Ontot kukkulat on Petri Hiltusen ensimmäinen omaan käsikirjoitukseen perustuva sarjakuva. Alun perin vuonna 1995 ilmestynyt albumi on jo vuosikausia ollut loppuunmyyty. Nyt kustantaja Zum Teufel tekee pienen urotyön julkaisemalla peikkotarinan juhlapainoksena, jossa on mukana myös kaksi lyhyempää peikkotarinaa.

Luin Ontot kukkulat viimeksi parisenkymmentä vuotta sitten. Lukioikäiseen tarina Helsingin alla asustavista peikoista upposi niin, että ajatusleikki pyöri päässä viikkokausia.

Nyt luettuna tarina onkin pienoinen pettymys: siinä ei loppujen lopuksi ehdi tapahtua kovinkaan paljon, vaan hahmojen ja tapahtumapaikkojen esittelemiseen tuhraantuu suurin osa sivuista. Siksi olikin mitä mahtavin uutinen, että Ontot kukkulat saa nyt – 24 vuoden odottelun jälkeen – viimein jatkoa.

Petri Hiltusen käsikirjoittama ja suurelle yleisölle tuntemattoman Elli Oravaisen piirtämä Valheiden kansa kertoo toimittaja Anna Nevan sotkeutumisesta peikkojen ja heidän vihollistensa – vanyoiden – maailmaan.

Vanyat esitellään lukijalle upealla tavalla: yhden skuuppikeikan jälkeen Annan elämä hajoaa hiljalleen käsiin – missään ei tunnu olevan järkeä ja lukija alkaa jo epäillä Annan mielenterveyttä.

Vanyat ovat oikeasti pelottava porukka, joka saa niin hahmot kuin lukijansakin pelon valtaan ja epäilemään kaikkea.

Eläytymistä häiritsee kuitenkin Oravaisen turhan ylimalkainen piirrostyyli: hahmojen ruumiinrakenne vaihtuu kuvasta toiseen, hahmot levittävät huulipunansa pitkin poskia yhden kuvan ajaksi tai kasvattavat nenäänsä. Karismaattisen uhkaavat peikot muuttuvat Oravaisen käsissä mustiksi möykyiksi.

Juonellisesti Valheiden kansa on kuitenkin pitkään aikaan vangitsevinta ja mieltä kutkuttavinta suomalaista sarjakuvaa, jota ei voi muuta kuin suositella.