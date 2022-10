Seela Sella esiintyy Hämeenlinnan Dialogia! -tapahtumassa: "Ollut rento ja kodikas tunnelma"

Sopraano Pia Freundin ideasta alkunsa saanut taiteidenvälinen tapahtumasarja Dialogia! on saanut hyvän vastaanoton Hämeenlinnassa. Tuottaja Aino Krohnin mukaan Hämeenlinnan Raatihuoneen sali on ollut täynnä syksyn kahdessa ensimmäisessä minifestivaalissa. – Tapahtumissa on ollut rento ja kodikas tunnelma. Raatihuoneen juhlasalin olohuoneeksi muuttavan istumajärjestyksenkin on koettu tukevan kokonaisuutta, hän kertoo. Sarjan viimeisin, kolmas tapahtuma 9. lokakuuta nostaa esiin sen,...