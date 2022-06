Serlachius-museossa jopa saunotaan nyt taiteen keskellä

Löylytkin ovat taiteelliset Serlachius-museo Göstassa Mänttä-Vilppulassa. Museon yhteyteen järven rantaan on nyt valmistunut Taidesauna. Sen tarkoitus on yhdistää suomalainen saunakulttuuri osaksi taiteen, luonnon ja arkkitehtuurin muodostamaa elämystä. Sauna avataan lauantaina 18. kesäkuuta. Saunan on suunnitellut sama arkkitehtikolmikko, joka suunnitteli myös vuonna 2014 avatun Serlachius-museo Göstan laajennusosan eli Héctor Mendoza, Mara Partida ja Boris Bežan. Suomalaisena...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja