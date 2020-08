Sibelius-fantasia siirtyy torilta hyppyrimäelle – "Monelle on yllätys, että kotikaupungista löytyy sellainenkin paikka"

Syksyinen Sibelius-fantasia on totuttu näkemään Hämeenlinnan torilla, mutta tänä syksynä paikka vaihtuu. Syyskuussa Sibelius-fantasia nähdään Ahveniston hyppyrimäen ympäristössä.

Ensimmäisenä asiasta kertoi Yle Hämeenlinna.

– Sibelius-fantansia on tehty kymmene kertaa torilla ja viime vuonna jo mietittiin, että torin puitteissa tapahtuman kehittäminen ei enää onnistu. Fasiliteetit loppuvat. Mietimme, haluammeko jatkaa sellaisena vuodesta toiseen eteenpäin vai tehdäänkö rohkea askel, keksitään jotain uutta ja sitä kautta kehitäme tapahtumaa eteenpäin, Hämeenlinnan kaupungin kulttuuripäällikkö Janne Nieminen kertoo Hämeen Sanomille.

Kun vielä koronatilanne asetti kyseenalaiseksi sen, millaisia yleisötapahtumia syksyllä voi ylipäätään järjestää, Sibelius-fantasialle käytiin tutkimassa erilaisia mahdollisia paikkoja.

– Päädyimme sattumalta Ahveniston hyppytornille, joka on ollut jo pitkään pois käytöstä. Mietimme, että tässähän on todella hieno paikka, Nieminen kuvailee.

– Minäkin olen asunut Hämeenlinnassa yli 15 vuotta, enkä ole koskaan käynyt siellä. Oli hämmästyksen hetki, kun tajusi, millainen se on. Monelle on varmaan yllätys, että kotikaupungissa löytyy sellainenkin paikka. Siinä on selalista hylätyn paikan estetiikkaa, joka löytyy uudesta kulmasta.

Ahveniston puolesta puhuu Niemisen mukaan sekin, että se on suhteellisen lähellä keskustaa, sen lähelle pääsee autolla ja perille menee myös kevyen liikenteen väyliä.

– Muitakin vaihtoehtoja oli, mutta aina täytyy huomioida esteettömyys ja helppous.

Useita kertoja tunnissa

Sibelius-fantasia pyörii yleisön nähtävänä Ahvenistolla 23.–26. syyskuuta. Sinne tulee Jean Sibeliuksen musiikkiin pohjautuva ääni- ja valoteos. Tarkka minuuttikesto on vielä auki, mutta se on nähtävissä useita kertoja illassa. Alustava tämän hetken suunnitelma on, että teos pyörisi kolme kertaa tunnissa.

– Kun aiemmin on ollut yksi 45 minuutin slotti torilla, nyt se on yleisölle auki neljä iltaa. Koronatilanteessa torilla olisi tuhansia ihmisiä, mutta nyt voidaan ottaa tasainen yleisövirta. Siellä kävelyreitti, joka kiertää alueen ympäri, Nieminen valottaa suunnitelmia.

– Tänä vuonna emme ota esiintyjäryhmiä. Silläkin puretaan ihmismäärää pois sieltä.

Esiintyjien puuttuminen laskee myös Sibelius-fantasian kustannuksia.

– Kokonaisuus on talouden näkökulmasta jonkin verran pienempi, kun ei tarvita lavoja ja toteutus on henkilöresursseina pienempi.

Nuoria mukana

Valotaideteoksen suunnittelusta on vastuussa Juha Rouhikoski. Yksi osa toteutetaan yhteistyössä lasten ja nuorten kulttuurikeskus Arxin kanssa.

– Nuoret pääsevät mukaan sen toteuttamiseen. Se on heille varmasti kiinnostava asia, koska valotaide yhdistyy nykyään niin moneen juttuun, Nieminen arvioi.

Kulttuuripäällikkö Niemisen mukaan ajatus on edelleen, että kyseisellä viikolla on muita Sibeliukseen liittyviä oheistapahtumia edelleen myös kaupungin keskustassa.

– Tarkempi ohjelma ja aikataulut tulevat myöhemmin. Osaltaan asiat riippuvat myös koronaan liittyvistä ohjeistuksista. HÄSA

