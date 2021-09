Sinkkuelämää-näyttelijä Willie Garson on kuollut

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Willie Garson on kuollut 57-vuotiaana, kertovat useat mediat. Garsonin poika Nathen Garson vahvisti tiedon Instagram-tilillään.

Garson tunnettiin parhaiten Stanford Blatchin roolista Sinkkuelämää-sarjassa. Hän näytteli päähahmo Carrie Bradshawn ystävää sarjan kaikilla kuudella kaudella sekä sarjaa seuranneissa kahdessa elokuvassa.

Garson oli mukana myös Sinkkuelämää-uusintaversiossa And Just Like That, jonka kuvaukset ovat parhaillaan käynnissä.

Elokuvatietokanta IMDB:n mukaan Garson nähtiin uransa aikana kaikkiaan yli 300 televisiojaksossa ja yli 70 elokuvassa. Hänellä oli pitkäaikaiset roolit muun muassa tv-sarjoissa Kovat kaulassa ja Havaiji 5-0.

Garsonin kollegat ovat muistaneet edesmennyttä näyttelijää sosiaalisessa mediassa.

– Me kaikki rakastimme häntä ja hänen kanssaan työskentelemistä. Hän oli loputtoman hauska ruudulla ja tosielämässä, kirjoitti Sinkkuelämää-tähti Cynthia Nixon Twitterissä.

Garsonin kuolinsyytä ei ole vahvistettu. Joidenkin medioiden mukaan hän olisi sairastanut haimasyöpää.

Sairauteen viittasi myös Sinkkuelämää- sarjan ja sen uusintaversion käsikirjoittaja ja tuottaja Michael Patrick King julkaisemassaan lausunnossa medioiden mukaan.

– Hänen eloisuutensa ja omistautumisensa ammatilleen oli läsnä joka päivä, kun kuvasimme And Just Like Thatia, King kirjoitti.

– Hän oli siellä – antaen meille kaikkensa – silloinkin kun oli sairas.