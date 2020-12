Sirpa Taulu saa Ars-Hämeen taidepalkinnon

Ars-Häme ry:n toiminnanjohtajalle Sirpa Taululle on myönnetty Ars-Häme ry:n vuoden 2020 tunnustuspalkinto ansiokkaasta työstään hämäläisen kuvataiteen edistämiseksi. Järjestyksessä toinen Ars-Hämeen taidepalkinto jaetaan tänään lauantaina 12.12. Galleria Koneessa Verkatehtaalla. Tuuloslainen Sirpa Taulu palkitaan pitkäaikaisesta ja uraauurtavasta taiteenedistämistyöstä. Hän on työskennellyt Ars-Häme ry:ssä yhteensä 17 vuotta. Taulu on ollut keskeisessä roolissa Ars-Hämeen toiminnan vakiinnuttamisessa ja pysyvien ammattitaiteilijan…

