Snoopi Siren on kuunnellut lähes kaikki kokoelmansa noin 2 500 levystä – Ainoastaan valtavan nopeaa free jazz -tykitystä hän ei ole selättänyt

Teatteriohjaaja Snoopi Siren on luonteeltaan keräilijä. Hänen kellarinsa on täynnä videokasetteja – aikoinaan hän nauhoitti taivaskanavilta elokuvia jopa kolmella nauhurilla kerrallaan.

Levyt sen sijaan eivät ole kellarissa. Hylly seisoo jylhänä olohuoneen laidassa, ja Dual-levysoitin on huoneen paraatipaikalla. Kun huoneeseen astuu, huomaa levysoittimen tilan kulmasta välittömästi kuin ikonin ortodoksisesta kodista.

Ensimmäiset levynsä Siren osti jo nassikkana 1970-luvulla, silloin valinta tehtiin kansitaiteen perusteella. Erityisesti kiinnostavia olivat räväkät kuvat ja meikatut miehet, joilla oli aggressiivinen ote.

Siren ei ole suinkaan ainoa, joka on ostanut ensimmäisiä levyjään vetävän kannen perusteella. 12-tuumainen pahviläpyskä on näyttävä grafiikkavedos, jonka rinnalla cd:n kansipaperit kalpenevat armotta.

– Levynkansitaide on oma hieno taiteenlajinsa. Kunnioitan suuresti legendaarista levynkansitaidetta, kuten Hipgnosiksen Pink Floyd -kansia ja Roger Deanin Yes-yhtyeelle tekemiä kansia, Siren kertoo.

Ne kuuluisat ensimmäiset levyt olivat Frank Zappan Hot Rats, Kissin Destroyer ja David Bowien Aladdin Sane.

Nopeasti keräilyssä alkoivat kuitenkin painaa enemmän levyyn uurretut äänet kuin pelkät kannet. Musiikin rakastamisessa Siren on käynyt omien sanojensa mukaan läpi kaikki mahdolliset vaiheet.

– Yksi käänteentekevä hetki oli silloin, kun työskentelin Mikkelin kirjaston musiikkiosastolla liki kolmen vuoden ajan. Silloin tuli touhuttua musiikin kanssa paljon, kun soitti ja teki dj-keikkoja samaan aikaan. Niihin aikoihin minua kiinnosti todella voimakkaasti progressiivinen rock ja blues.

Kun seuraa suomalaisten levydiggareiden tekemisiä, huomaa että hyllyistä löytyy usein juuri progea.

Siren kuuluu kerhoon: eniten keräilemällä keräilyyn on vaikuttanut nuoruuden progeinnostus, joka tosin ei ole vuosien varrella jäänyt unholaan.

Osaako keräilijä itse tehdä pika-analyysin siitä, miksi juuri proge ja keräily kulkevat käsi kädessä?

– Progen kuuntelija on ehkä omanlaisensa ihmislaji, joka pitää moniulotteisista rakennelmista. Ei haittaa, vaikka albumi olisi teemalevy, jossa on vain kolme kappaletta, jotka kaikki kestävät 15 minuuttia. Ehkä se on tietyllä tavalla introverttien ihmisten laji: uppoudutaan omiin maailmoihin, miltei kuin tutkimusmatkalle, Siren pohtii.

Vaatimattomuus lienee harvan levykeräilijän hyve, ainakin siis kokoelmista puhuttaessa. Siren uskoo, ettei taida olla sellaista musiikkigenreä, jota hänen hyllystään ei löytyisi.

Loppupeleissä keräilijää ymmärtää vain toinen keräilijä.

– Tuntuu siltä, ettei keräilyä välttämättä arvosteta. Vaimoni esimerkiksi kysyy minulta usein, miksi minun täytyy omistaa asioita. Tilojen loppuessa olen alkanut luopua kokoelmista. Levyhyllystäkin oli tarkoitus myydä pois kolmasosa. Kuitenkin, kun olen myynyt viisi levyä, olen jo ehtinyt ostaa 20 uutta.

Ihan kaikkia levyjä ei enää tule kuunneltua, mutta ainakin hän on kuunnellut jokaisen noin 2 500 levystä läpi, niin paitsi John Zornin Spy v. Spy -levyn, jossa saksofonisti soittaa Ornette Colemanin free jazzia hirvittävällä nopeudella.

– Sitä ei pysty sanoin kuvailemaan. Äänivallia tempoon 120, metallibändit ovat ihan aloittelijoita siihen verrattuna, kun jazzmies rupeaa pelleilemään.

Keräilijällä on toki vinyylien lisäksi myös cd-levyjä, mutta niitä kuunnellaan lähinnä autossa. Kotona soittimessa soivat vinyylit.

Oikein säilytettynä ja kuunneltuna vinyyli on lähes ikuinen. Se on Sirenin arvion mukaan kansitaiteen, soundin, liitteiden ja käytettävyyden lisäksi yksi syy siihen, miksi vinyyli on tullut takaisin. HÄSA