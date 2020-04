Sukututkimus kiehtoo toimittaja-kirjailija Regina Raskia – Yksi rakkaimmista tv-töistä on Aleksis Kiven sukujuurten selvittäminen aukottomasti

Toimittaja-kirjailija on tottunut tekemään töitä etänä. Kahta luovaa alaa on vaikea sovittaa yhteen, ja tällä hetkellä pidemmän korren vetää toimittajuus. Uusi romaanikin on tekeillä.