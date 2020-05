Suomalainen elokuva on tasa-arvoisempaa kuin ennen, mutta työtä riittää silti

Suomen elokuvasäätiön julkistamien tilastojen mukaan suomalainen elokuva on tällä hetkellä tasa-arvoisempaa kuin milloinkaan. Tilannetta on arvioitu säätiön viime vuonna myöntämien tukien perusteella.

– Tärkeimpänä mittarina pidetään yleisesti pitkiä elokuvia ja niiden ohjaajia. Viime vuonna elokuvasäätiön tukea saaneista hankkeista 52 prosenttia oli naisten ohjaamia ja käsikirjoitusapurahoista naiset saivat tasan puolet, kertoo elokuvasäätiön tuotantojohtaja Matti Paunio.

Hän uskoo, että suuntaus on jatkossakin sama, sillä elokuva-alalle valmistuneista yli puolet on nykyisin naisia. Viime vuosina on myös perustettu uusia tuotantoyhtiöitä, ja Paunion mukaan uusi tekijäsukupolvi on marssimassa esiin.

– Toisaalta Suomessa valmistuu kuitenkin vuosittain vain rajallinen määrä pitkiä näytelmäelokuvia, ja siksi eroja vuosien välillä voi olla, hän huomauttaa.

Tekijäpuolella luvut ilahduttavat myös. Yksi 10-vuotiaan tuotanto- ja levitysyhtiö Tuffi Filmsin perustajista, tuottaja-ohjaaja Elli Toivoniemi, sanoo, että suunta on oikea, mutta työtä riittää silti jatkossakin.

– Kun taustalla on vuosikymmeniä jatkunut vinoutuma alan resurssien jaossa, ei yhden vuoden hyvä tulos vielä anna aihetta hurraa-huutoihin. Mutta on hyvä, että ongelma on tiedostettu ja siihen pyritään vaikuttamaan.

Toivoniemi viittaa muutama vuosi sitten julkistettuun selvitykseen, joka koski elokuvatuotannon julkista rahoitusta vuosina 2011–2015. Noina vuosina naisten osuus jaetuista tuista oli noin neljännes.

– On selvää, että jonkinlaisia korjausliikkeitä on tehty ja alan sisällä on tapahtunut paljon kehitystä. Metoo-keskustelu on tehnyt alan epätasa-arvoa näkyväksi, ja siksi se on ollut erittäin tärkeää.

Elokuvasäätiö on tiedottanut, että se alkaa jatkossa tilastoida entistä tarkemmin muun muassa sukupuolten tasa-arvoa tukemissaan elokuvatuotannoissa.

Tuotantojen tulee toimittaa säätiölle raportti, jolla selvitetään yhdenvertaisuutta eri tekijäryhmissä sekä elokuvissa näkyvien henkilöiden monimuotoisuutta.

Elli Toivoniemi pitää tilastointia tärkeänä, sillä se antaa mahdollisuuden seurata kehitystä. Tuffi Filmsillä on oma tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.

– Mitä moninaisempi elokuvien tekijöiden joukko on, sitä paremmin se palvelee sekä elokuvan sisältöä että yleisöä.

Matti Paunio korostaa kuitenkin, ettei tukien jakoon ole tulossa esimerkiksi sukupuolikiintiöitä.

– Tukea myönnetään tai ei myönnetä hankkeen ansioiden perusteella riippumatta tekijöiden sukupuolesta.

Hän huomauttaa, että hakemukset käyvät säätiössä läpi tiukan seulan. Esimerkiksi viime vuonna säätiölle tuli kaikkiaan 1047 tuotannon tukihakemusta, ja tukea sai 318 hanketta. Luvuissa ovat mukana kaikki elokuvat eli pitkät ja lyhyet sekä dokumenttielokuvat.

Elli Toivoniemi sanoo kaipaavansa elokuvasäätiöltä vielä enemmän läpinäkyvyyttä tukien jaossa ja arviointiprosessissa. Julkista tukea jaettaessa tasa-arvon tulisi olla yksi laatukriteereistä.

– Pelkän vuosiraportin perusteella ei näe sitä, kuinka paljon tukieuroja on jaettu kummallekin sukupuolelle. Elokuvien budjeteissa ja elokuvakohtaisten tukien määrässä on isoja eroja, ja siksi tämä olisi oleellinen tieto, kun puhutaan siitä, miten resurssit jakautuvat sukupuolen mukaan.

– Yksittäisten elokuvien tuet kyllä löytyvät säätiön sivuilta, mutta esimerkiksi Ylen vastaavassa raportissa näkyy suoraan, miten vuoden aikana käytetty raha on jakautunut sukupuolten välillä. Tämä olisi selvä mittari, jonka perusteella kehitystä voisi seurata vertailukelpoisesti, hän sanoo.

Tukien jakautumisen lisäksi hän pitää tärkeänä myös esimerkiksi palkkatasa-arvon edistämistä, eikä pelkästään elokuva-alalla vaan kaikessa palkkatyössä.

– Ennen kaikkea olisi tärkeää ymmärtää, että tasa-arvo ei etene itsekseen, vaikka niin saatetaan joskus kuvitella. Sen edistämiseksi tarvitaan aktiivista vaikuttamista ja toimenpiteitä.

– Tuntuu, että tasa-arvosta puhuminen on aina vähän sellaista kuin kutsuttaisiin johonkin painimatsiin. Se on uuvuttavaa, ikään kuin jonkun kuuluisi voittaa ja jonkun hävitä. Näinhän asia ei ole, vaan tasa-arvon edistäminen on kaikkien etu. Siksi siitä saisivatkin välillä pitää ääntä ne, joita resurssien jako ja rakenteet suosivat, Toivoniemi sanoo. HÄSA

Elokuvavuosi lukuina Viime vuona ensi-iltaan tulleista kotimaisista elokuvista katsotuin oli Markus Lehmusruusun Risto Räppääjä ja pullistelija (288 305 katsojaa). Toiseksi eniten katsojia keräsi Aleksi Mäkelän Olen suomalainen (173 851) ja kolmanneksi eniten Taru Mäkelän Täydellinen joulu (123 208). Elokuvateatterilevitykseen tuli viime vuonna kaikkiaan 34 kotimaista pitkää elokuvaa. Niistä 12 tuotettiin ja levitettiin ilman elokuvasäätiön tukea. Viime vuoden pitkistä elokuvasäätiön tukemista ensi-iltaelokuvista tasan puolet oli naisten ja puolet miesten ohjaamia. Tuottajista naisten osuus oli 29 prosenttia, käsikirjoittajista 54 ja pääosan esittäjistä 52 prosenttia. Kotimaiset elokuvat keräsivät viime vuonna yhteensä 1 421 836 katsojaa. Kotimaisten elokuvien osuus kaikista katsojista oli 17 prosenttia. 2000-luvun huippuvuosi oli 2015, jolloin kotimaiset elokuvat keräsivät 2 607 786 katsojaa. Erilaiset tuet Suomen elokuvasäätiö jakoi viime vuonna erilaisia tukia yhteensä 24,8 miljoonaa euroa. Summasta tuotannon tukia (käsikirjoitusapuraha, kehittämistuki ja tuotantotuki) oli suurin osa eli 19,7 miljoonaa. Toiseksi eniten eli 2,5 miljoonaa euroa ohjattiin levitystoiminnan tukeen. Suomen elokuvasäätiö on itsenäinen säätiö, joka toimii opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauksessa. Tuki- ja toimintavaransa elokuvasäätiö saa vuosittain ministeriöltä Veikkauksen voittovaroista.