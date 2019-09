Katso video kuinka suomalainen lasikaiverrus herätettiin eroon Riihimäellä – Henriikka Pöllänen pitää kaiverrusta “vapauttavana” kokemuksena

Huhut suomalaisen lasikaiverruksen kuolemasta ovat suuresti liioiteltuja. Tämän huomaa Suomen lasimuseon uudessa näyttelyssä Taas kiertueella – Riihimäeltä Cobergiin 2019–2020, joka aukesi viime perjantaina Riihimäellä.

Näyttely on jatkoa Suomen lasimuseon vuoden 2016 näyttelylle Gravur on Tour, joka kiersi ympäri Eurooppaa. Tähän liittyen lasimuseo järjesti vuonna 2017 kutsutuille taiteilijoille ja opiskelijoille kurssin, jossa opettajina olivat kansainväliset lasikaiverrustaiteilijat.

Edellisessä näyttelyssä oli mukana vain yksi suomalainen, eli Riihimäen Lasismin lasinpuhaltaja ja -hioja Kimmo Reinikka . Nyt auenneessa kiertonäyttelyssä on hänen lisäkseen kolmen suomalaisen töitä. Lisäksi ainakin lasimuseossa on mukana kahden muun suomalaisen töitä.

– Suomalainen lasikaiverrus oli jo oikeastaan kuollut, kun pidimme kurssin. Nyt osa uuden näyttelyn suomalaisista on saanut kurssista virikkeen, amanuenssi Uta Laurén kertoo.

– Verkosto valitsee kiertonäyttelyn työt, ja suomalaisten työt ja tekniikoiden yhdistely ovat vakuuttaneet. Se on aikamoinen kunnianosoitus suomalaisille.

Kaiverrus rikastanut osaamista

Yksi näyttelyssä mukana olevista suomalaisista on Henriikka Pöllänen , jonka teos Uranium Heritage (2019) on päässyt näyttelykatalogin kansikuvaan.

Kun Pöllänen osallistui lasimuseon kaiverruskurssille vuonna 2017, hän oli kokeillut lasikaiverrusta vasta muutaman kerran. Opettajat puuttuivat.

– Kaiverruskurssilta sain alkusysäyksen, ja olen käynyt opettelemassa lisää esimerkiksi Virossa ja Yhdysvalloissa. Oma juttu alkoi löytyä, Pöllänen kertoo.

– Kaiverrus on tuonut työhöni paljon lisää ja rikastanut osaamistani. Se on omanlaisensa tapa työstää lasin pintaa.

Pöllänen pitää lasikaiverrusta vapauttavana. Hän on erikoistunut lasimaalaukseen, jossa hän leikittelee pinnalla ja valon efekteillä. Lasikaiverruksen hän kokee lasin veistämiseksi.

– Suomessa panostetaan lasipuhallukseen, ja lasikaiverrus tuo materiaalipohjaiseen taiteeseen paljon lisää. Toivottavasti ihmiset innostuvat kaiverruksesta enemmän.

Pöllänen aikoo osallistua myös uudelle kansainväliselle kaiverruskurssille, joka pidetään Riihimäellä Lasismin tiloissa tällä viikolla. Tällä kertaa yhdistetään lasikaiverrusta ja lasinpuhallusta.

Taiteilijoita 12 maasta

Ensi vuonna modernin eurooppalaisen lasikaiverruksen näyttely jatkaa Saksaan Coburgiin. Sen jälkeen neuvotellaan jatkosta Ranskassa, Espanjassa ja Tshekissä.

Näyttelyssä on mukana taiteilijoita 12 Euroopan maasta. Esillä on töitä kokeilevista perinteisiin ja jopa klassisiin kaiverruksiin. Osa sijoittuu hiotun ja kaiverretun lasin välimaastoon.

Saksalainen lasikaivertaja Wilhel Vernim kertoo, että lasikaiverruksen taito näyttää olevan kuolemassa kaikkialla Euroopassa. Siksi vuonna 2013 perustettiin eurooppalaisten lasinpuhaltajien verkosto, jonka käsialaa näyttely on.

– Haluamme näyttää, että lasikaiverrusta voi kehittää ja että sillä on tulevaisuus.

Koristeellisuus palaa

Kaiverrustaito on häviämässä Vernimin mukaan ympäri maailmaa, koska funktionalismin nousun mukana koristeellisuuteen alettiin suhtautua kielteisesti. Sama ajatus on vallalla modernissa lasissa. Lisäksi kaiverretun lasin valmistus on kallista.

– Viime aikoina muoto on ollut pääosassa, mutta nyt näkyy, että koristeellisuus on tulossa takaisin. Näyttely on läpileikkaus siitä, mitä kaiverruskentällä tapahtuu. Toivomme, ettei tämä olisi viimeinen kiertonäyttely ja että lasikaivertajien verkosto kasvaisi lisää, Vernim sanoo.

Toinen saksalainen lasikaivertaja Michela Swade muistuttaa, että Suomi oli aikanaan kuuluisa lasikaiverrustaidostaan, ja näin voisi olla myös tulevaisuudessa.

Suomalainen kaiverrustaito oli voimissaan erityisesti 1940–1960-luvuilla. Näyttelyssä on lasimuseon puolesta esillä kaiverrustöitä myös tuolta ajalta esimerkiksi Helena Tynellilltä ja Tapio Wirkkalalta . HäSa