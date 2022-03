Suomalainen suosikkikirjailija ei säästellyt sanojaan – "Saatana ei saavu Moskovaan, se on jo siellä"

Kirjailija, kolumnisti ja tv-persoona Jari Tervo kertoi maanantaina Twitterissä suorasukaisen mielipiteensä Venäjän toiminnasta. Hän myös mietti samaa kysymystä, jota moni nuoren vanhempi on Suomessa viime aikoina varmaankin päässään pyöritellyt. “Talvisota on takanamme, mutta nuoren miehen isänä pohdin aamuöisin, onko se myös edessämme. Saatana ei saavu Moskovaan. Se on jo siellä”, Tervo kirjoitti Twitter-tilillään. Talvisota on...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja