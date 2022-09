Suomalaisella kotisohvalla syntyi biisi, joka on sittemmin striimannut kymmeniä miljoonia – Tällaista on kotimainen musiikkivienti juuri nyt

310 000 000. Tuo on lukema, joka merkitsee Spotifyssa suosituimman suomalaiskappaleen kuuntelijamäärää.

Onko se The Rasmuksen biisi? Ei. Tai edes Himiä tai Hanoi Rocksia? Ehei. Kappale on kirjattu Robin Schultzin ja Erika Sirolan nimiin ja on nimeltään Speechless.

Erika Sirola on suomalainen laulaja.

Samalla listalla viidentenä löytyy parivaljakko Janji & Johnning kappaleella Heroes Tonight. Sitä on soitettu muun muassa kikkailuvideoilla, joissa esiintyy maailman parhaisiin jalkapalloilijoihin lukeutuva Lionel Messi.

Janji on yhtä kuin Jani Oikarinen Helsingistä. Itse tietokoneella tehtävän musiikinteon opetellut Oikarinen tuotti taustat valmiiksi noin kahdessa vuorokaudessa, laittoi sen ruotsalaisartisti Johnningille laulettavaksi ja loppu on historiaa.

– Olin aloittanut musan teon vain kaksi vuotta ennen Heroes Tonightin julkaisua. En todellakaan osannut odottaa yhtään mitään. Kaikki julkaisut perustuivat muutenkin vaan siihen, että teki biisin ja laittoi vaan ulos niin pian kuin mahdollista, Oikarinen muistelee.

Soinut miljoonissa videoissa

Volyymi on ollut sittemmin hurjaa luokkaa. Oikarinen ei tiedä tarkalleen, missä kaikkialla kappale on soinut.

– Ainakin miljoonissa eri videoissa. Yhdysvalloissa ilmeisesti urheilutapahtumissa, mutta ei ole tästä mitään täysin varmaa dataa, että onko se soinut tapahtumissa vai ei. Toki ainakin rannoilla ja baareissa ympäri maailmaa.

Oikarisen lisäksi tunnettuihin suomalaisnimiin kuuluu The Crash-yhtyeessä vaikuttanut Teemu Brunila, joka on sittemmin tehnyt uraa päätoimisena biisintekijänä.

Takaisin Turkuun Los Angelesista palannut Brunila on ollut kirjoittamassa musiikkia muun muassa Kylie Minoguelle.

Miljardi euroa

Oikarinen käy esimerkiksi siitä, miten suomalainen musiikkibisnes on muuttunut. Enää ei odoteta sitä, että tuo tai tämä bändi lyö itsensä läpi ulkomailla.

– Bändimeininki on yksi kaistale markkinoita, mutta sitten on esimerkiksi porukka suomalaisia laulunkirjoittajia, jotka pitävät majaansa Los Angelesissa ja tekevät sieltä käsin biisejä sinne tänne. Heitä kaikkia me pyrimme auttamaan, sanoo musiikin kansainvälistymiseen keskittyvän Music Finlandin vientipäällikkö Niko Kangas.

Alan kehittyessä sillä on luonnollisesti myös koko ajan suurempaa taloudellista vaikutusta.

Kangas arvioi, että musiikkialan taloudellinen arvo on Suomessakin tällä hetkellä noin miljardi euroa.

Tosin korona alensi arvoa reippaasti.

– Vuonna 2020 suomalaisen musiikkialan taloudellinen arvo oli noin 780 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 luku tullaan julkaisemaan syyskuun aikana, se asettuu vuosien 2019 ja 2020 lukujen väliin, kommentoi tutkimus- ja kehitysjohtaja Merja Hottinen Music Finlandista.

– Kaikki on suhteellista. Eräässä konferenssissa oli toimialojen vertailua. Mieleen jäi keskustelu tyyppien kanssa, jotka työskentelevät autopesula-alalla. Liikevaihtoja vertailtaessa havaitsimme, että siinä puhutaan kymmenen kertaa musiikkialaa suuremmasta bisneksestä, Kangas nauraa.

Biisien pitää olla kunnossa

Omaa työtään tekee vuodesta toiseen myös Astia-studion yrittäjä, äänittäjä ja tuottaja Anssi Kippo.

Hän on auttanut muun muassa Children of Bodomia nousemaan kansainväliseksi myyntivaltiksi.

Vaikka Kippo on luonut nahkansa pitkälti heavy-miehenä, hän tekee kaikenlaista musiikkia.

Kipon mukaan musiikkibisneksen muutoksesta huolimatta yhden asian täytyy edelleen pitää kutinsa:

– Näissä hommissa sen kaikkein tärkeimmän, eli musiikin ja biisien pitää olla kunnossa. Jos musa ei ole kunnossa, silloin on turha lähteä markkinoimaankaan.

Pieni levy-yhtiö voi olla hyvä valinta

Pitkän linjan äänittäjä ja tuottaja kehottaa nousukiidossa olevaa yhtyettä miettimään myös, millaisen levy-yhtiön tai kustantajan kanssa tekee sopimuksen.

Kipon mukaan bändillä voi olla valtavasti potentiaalia, mutta tehdessään diilin suuren levy-yhtiön kanssa, voi yhtiön panostus olla yllättävän pientä.

– Isot yhtiöt harvemmin panostavat tuntemattomampiin bändeihin, Kippo toteaa.

– On huomattavasti fiksumpaa solmia sopimus pienemmän levy-yhtiön kanssa, joka on valmis tekemään töitä, jotta bändi ja albumi saadaan puskettua suuren yleisön tietoisuuteen, hän jatkaa.

Kippo ottaa esimerkin suomalaisesta Serpico-yhtyeestä, joka teki pitkäsoittolevynsä italialaiselle Rockshots Recordsille.

Bändi saattoi Kipon mukaan tehdä järkevästi, kun solmi sopimuksen hieman pienemmän toimijan kanssa.

– Pojilla on myytävä tuote olemassa, kun musiikki on kunnossa. Sen jälkeen tarvitaan hyvä markkinointi ja vähän tuuriakin, niin ura voi lähteä liitoon nopeastikin, Kippo arvioi.

Perinteisellä metodilla kelanauhalle

Tulevaisuuden osalta Kangas ja Kippo toivovat, että sekä päättäjät että muusikot suhtautuisivat alaan realistisesti. Päättäjien ei pidä ajatelle alaa ”enää minään hampuusien harrasteluna”.

– Taloudellisesti puhutaan merkittävästä toimialasta, joka työllistää paljon ihmisiä. Kun alan sisällä vielä yhteistyö toimii, niin siinä on jo hyvät lähtökohdat olemassa, Kangas sanoo.

Kippo korostaa soittamisessa työnteon ja harjoittelun arvostusta. Musiikin tekeminen on mennyt koko ajan enemmän digitaaliseksi tietokonetyöksi, jossa kappaleet parsitaan kasaan leikkaa ja liimaa -metodilla.

Kipon studiolle soittamaan ja laulamaan tulevat yhtyeet vetävät omat ottonsa alusta loppuun nauhalle. Jos virheitä tulee, otetaan uudestaan.

Lue myös: “Vanhemman valtiojohtajan rauhan” saavuttaneesta Jonna Tervomaasta tuntuu parhaiden juttujen olevan vielä edessäpäin – Omaelämäkerta tulossa (5.8.2022)

Kippo kertoo tehneensä jo vuosia täysin analogista soundia äänittämällä perinteisellä metodilla kelanauhalle.

– Usein luullaan, että digitaalisella tekniikalla tulee valmista nopeasti. Luin juuri levyprojektista, jossa tyypit työstivät levyä digimeiningillä kolme vuotta.

Kippo kertoo, että hänen luokseen on tulossa bändi tekemään pitkäsoittoalbumia, jonka äänitykseen, miksaukseen ja masterointiin he ovat varanneet neljä studiopäivää.

– Jos uskaltaa soittaa keikan, uskaltaa myös äänittää aidosti ja rehellisesti kelanauhalle.