Suomalaisia elokuvia tehdään nyt kaikkialla muualla kuin Suomessa, ja erityisen moni kuvausryhmä suuntaa Viroon – ohjaaja Saara Saarela kertoo, mikä sinne vetää

Teemestarin kirja -romaaniin perustuva Veden varassa on yksi monista suomalaisista elokuvista, jotka on kuvattu Virossa. Ensi vuonna ensi-iltansa saavaa elokuvaa filmattiin myös Norjassa ja Saksassa. Samaan aikaan entistä suurempia kansainvälisiä tv- ja elokuvatuotantoja on saatu houkuteltua Suomeen. Miten Suomi pärjää kansainvälistyneessä elokuvamaailmassa?