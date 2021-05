Suomen euroviisuedustaja Blind Channel nousee tänään lauteille – viekö tie finaaliin?

Suomen edustaja Blind Channel kisaa tänään finaalipaikasta, kun Hollannin Rotterdamin Euroviisujen toinen semifinaali pyörähtää käyntiin. Blind Channel esittää edustuskappaleen Dark Side semifinaalin loppupuolella neljäntenätoista.

Semifinaalissa kisaavat yhteensä 17 maan edustajat: Suomi, San Marino, Viro, Tshekki, Kreikka, Itävalta, Puola, Moldova, Islanti, Serbia, Georgia, Albania, Portugali, Bulgaria, Latvia, Sveitsi ja Tanska. Heistä kymmenen pääsee lauantain finaaliin.

Vedonlyöntikertoimia yhteen laskevan Oddschecker-sivuston keskiviikon tilastojen mukaan vedonlyöntitoimistot uskovat Suomen selviävän kirkkaasti finaaliin.

Semifinaali alkaa Suomen aikaa kello 22.

Myös tiistaina käydystä ensimmäisestä semifinaalista tiensä finaaliin selvitti kymmenen esitystä. Semifinaaleista jatkoon menneiden 20 edustajan lisäksi finaalissa nähdään viisi suurta rahoittajamaata eli Italia, Espanja, Britannia, Saksa ja Ranska sekä kisojen isäntämaa Hollanti. Suuret rahoittajamaat sekä kisaisäntä pääsevät suoraan finaaliin.

Toisessa semifinaalissa esiintyvät edustajat:

– San Marino, edustaja Senhit, kappale Adrenalina

– Viro, Uku Suviste, The Lucky One

– Tshekki, Benny Cristo, Omaga

– Kreikka, Stefania, Last Dance

– Itävalta, Vincent Bueno, Amen

– Puola, Rafal, The Ride

– Moldova, Natalia Gordienko, Sugar

– Islanti, Dadi og Gagnamagnid, 10 Years

– Serbia, Hurricane, Loco Loco

– Georgia, Tornike Kipiani, You

– Albania, Anxhela Peristeri, Karma

– Portugali, The Black Mamba, Love Is On My Side

– Bulgaria, Victoria, Growing Up Is Getting Old

– Suomi, Blind Channel, Dark Side

– Latvia, Samanta Tina, The Moon Is Rising

– Sveitsi, Gjon’s Tears, Tout l’Univers

– Tanska, Fyr Og Flamme, Öve Os På Hinanden