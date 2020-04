Suomi häikäisee Punavuoren Bukowskia, mutta yhteen syöttiin hän ei tartu

Helsingin Punavuoressa osan vuodesta asuva yhdysvaltalaiskirjailija Howard Shernoff hämmästeli, miksi suomalaiset koristelevat itsensä kiiltävillä ja heiluvilla esineillä.

Suomalaiset turvautuvat Arvi Lehden 1940-luvun keksintöön, jalankulkijaheijastimeen, vuoden pimeimpinä aikoina.

Kun heijastimen idea selvisi, Shernoff kirjoitti kirjan Heijastin ja 13 muuta tarinaa suomalaisilta jalkakäytäviltä (Atena, 2020).

Kirjassaan hän avaa suomalaista kulttuuria ulkopuolisin silmin tummalla huumorilla ryyditettynä. Omat huomionsa kirjassa saavat myös naapurimaat Viro ja Venäjä.

Koronan vuoksi amerikkalaiskirjailija on motissa Tallinnan-asunnossaan, josta Hämeen Sanomat tavoitti hänet sähköpostihaastatteluun.

Mistä idea kirjaan syntyi, Howard Shernoff?

– Kun muutimme muutama vuosi sitten vaimoni työn perässä Helsinkiin, päätin tarttua tähän (kirjan) aiheeseen. Yksi inspiraatio oli Ernest Hemingway (1899–1961), joka on sanonut, että kirjoittaminen on työtä: sitä on tehtävä joka päivä, silloinkin, kun siihen ei ole inspiraatiota.

Toinen Shernoffin vahvoista vaikuttajista oli Nobel-palkitun chileläisrunoilijan Pablo Nerudan (1904–1973) teos Oodi esineille, jossa on lyyrisiä runoja arkisista käyttöesineistä.

– En ole yhtä hyvä kirjoittaja kuin Hemingway tai Neruda, mutta he antoivat minulle rohkeutta kirjoittaa mistä tahansa tavallisesta asiasta, kuten suomalaisten käyttämästä heijastimesta.

Shernoff on kirjoittanut koko ikänsä kaikkea runoista lakiteksteihin.

Kuinka eksoottinen Suomi on amerikkalaisten silmälasien läpi katsottuna?

– Suomalaiset tekevät Suomesta ”eksoottisen” kaltaiselleni amerikkalaiselle. Suomalaiset ovat rehellisiä, jopa epämukavan suorasukaisia.

Mitkä ovat suurimmat erot suomalaisten, virolaisten ja amerikkalaisten välillä?

– Kirjassani on kohta, jossa heijastinta kokeileva kaveri tuntee itsensä hölmöksi, kuin häneen olisi kiinnitetty Rapalan uistin. Kysymyksesi vaikuttaa kutsulta vetää minut keskusteluun, jossa voi luoda epäkorrekteja stereotypioita. En tartu tähän syöttiin. Minulla ei ole mitään pahaa sanottavaa maista, joissa olen asunut. Paitsi Amerikasta.

Mikä Suomessa sitten on niin hienoa?

– Vietimme vuoden kiertelemällä maailmaa ja asumalla eri kaupungeissa. Tämän perusteella voin sanoa, että parhaimmat paikat asua ovat Tokio ja Helsinki. Kaupunki on siisti ja rauhallinen, on paljon yksityisiä palveluntarjoajia, joukkoliikenne on tehokasta ja puistoja on runsaasti.

– Japanissa ja Suomessa ulkomaalaisille ollaan ystävällisiä. Ehkä syvällä sisimmissään paikalliset tietävät olevansa huippuja, kun ovat onnistuneet luomaan lähes täydellisen kasvualustan. Molemmissa maissa vältetään tippaamista, koska se koetaan loukkaavaksi: väki tienaa mukavasti eikä halua almuja.

Mikä Suomessa tuntuu oudolta?

– Alkoholikulttuurissa on jotain outoa, se johtaa epämiellyttäviin tilanteisiin. Jouduin vartijan kanssa ongelmiin Linnanmäellä, kun olin ottanut mukaan taskumatillisen viskiä. Minua myös katsottiin kuin rikollista, kun otin 10-vuotiaan lapseni mukaan pubiin.

Shernoff ei pidä suomalaisia kovin uskovaisena sakkina. Hän ei ole tavannut ketään, joka kävisi säännöllisesti kirkossa, vaikka ” Suomessa on paljon juhlapyhiä, jolloin käytännössä koko maa on kiinni.”

– Oudoista päivistä puheen ollen Suomessa on kansallinen päivä (Siivouspäivä), jolloin ihmiset yrittävät myydä puistoissa vanhoja vaatteitaan toisilleen. Virossa vastaavaa tekevät venäläiset köyhät baabuskat, mutta joka päivä.

Yksi asia on kuitenkin ylitse muiden outouksien:

– Miksi suomalaiset ovat niin kiinnostuneita, mitä ulkomaalaiset ajattelevat heistä?

Mistä tulee nimi Punavuoren Bukowski?

Heijastin-kirjan takakannessa Shernoffia tituleerataan Punavuoren Bukowskiksi.

Shernoff kertoo kasvaneensa lähellä Los Angelesia alueella, jossa ”juoppokirjailija” Charles Bukowski (1920–1994) asui ja kirjoitti suurimman osan teoksistaan.

– En tuntenut miestä, mutta fanina olen lukenut hänen tuotantonsa. Vuonna 1985 olisin päässyt Bukowskin häihin tyttöystäväni avecina. Hän ei kuitenkaan kertonut, kenen häät olivat tiedossa, joten en tietenkään mennyt jonkun runoilijan juhliin, sillä vihaan häitä.

Shernoff kertoo, että Punavuoren Bukowski on imarteleva luonnehdinta.