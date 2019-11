Suoratoisto ei korvaa kokoelmaa - Sarkkisen perheessä ei leffahyllystä luovuta

Pekka ja Tintti Sarkkisen koti Hämeenlinnan Aulangontiellä ei ehkä päätyisi moderniin sisustuslehteen. Niissähän kirjahyllyt loistavat poissaolollaan, mutta Sarkkisilla on toisin.

Ensimmäinen hylly on vastassa eteisessä ja seuraavat olohuoneessa ja makuuhuoneessa. Muut hyllyt ovat täynnä kirjoja sekä vinyyli- ja cd-levyjä, mutta paraatipaikalla olohuoneessa on täpötäysi elokuvahylly. Siinä on kahteen riviin ahdettuna satoja elokuvia ja myös sarjoja.

Leffan lumo iski nuoruudessa

Suoratoistopalveluiden aikakaudella moni on luopunut dvd- ja bluray-kokoelmastaan. Sarkkiset eivät kuitenkaan edes harkitse moista, muun muassa siksi, ettei suoratoistoon voi aina luottaa.

– Jonkun sarjan, esimerkiksi Californicationin (2007-2014) kohdalla mietittiin, ettei viitsitä hankkia boksia, kun sarja näkyy Netflixissä. Sitten yhtäkkiä kaikki kaudet olivatkin poistuneet sieltä, Pekka Sarkkinen kertoo.

– Fyysiset elokuvat ovat lähellä kotona, kun niitä kaipaa. Elokuvien kansitaiteet ja bonusmateriaali on myös sellaista, mitä harva suoratoistopalvelu antaa.

Sarjabokseja huomattavasti enemmän Sarkkisilla on nimenomaan elokuvatallenteita. Molemmilla leffainto iski jo nuorena, ja kokoelmaa oli kertynyt kummallekin jo ennen ensikohtaamista vuonna 2004.

Pariskunta tapasi legendaarisessa Lahden Torvessa, ja Tintin virallisen version mukaan hän kutsui Pekan tutustumaan omaan elokuva- ja levykokoelmaansa.

Musiikki- ja elokuvamaku ja kaikki muutkin asiat natsasivat yhteen niin hyvin, että Sarkkiset menivät naimisiin heti seuraavana vuonna. Kokoelmat yhdistettiin ja ylimääräiset kappaleet myytiin.

Mieluiten katsotaan yhdessä

Elokuvien katselu on Sarkkisille rentouttava harrastus, ja mieluiten he katsovat niitä yhdessä.

– Aina joskus alan katsoa jotain elokuvaa itsekseni, ja vartin katselun jälkeen ajattelen, että tätä olisi kivempi katsoa Tintin kanssa. Sitten jätän sen kesken odottamaan yhteistä aikaa, Pekka Sarkkinen kertoo.

Yksi poikkeuskin on, nimittäin Disney-elokuvat. Niitä Tintti Sarkkinen saa katsoa yksin. Hän jäi koukkuun ostettuaan piirrettyjä vhs-aikaan pikkusiskolleen.

– Osaan ne vieläkin ulkoa, kun niitä tuli sitten katsottua yhdessä. Leijonakuningas (1994) katsottiin pilalle, hän muistelee.

Välillä Sarkkiset katsovat kokoelmastaan järjestelmällisesti esimerkiksi jonkun tietyn ohjaajan, kuten vaikkapa Aki Kaurismäen , elokuvia.

– Olen haaveillut, että joskus ehtisi katsoa Taru sormusten herrasta -trilogian (2001-2003) pidennetyt versiot putkeen. Siinä voisi kulua aika paljon kahvia, Tintti Sarkkinen miettii.

King on aina King

Sarkkiset keräävät kaikkea laidasta laitaan, mutta molempien suosikkigenre on kasarikauhu.

– Rakastan kauhua yli kaiken, mutta en ihan kaikkein realistisimpia kuvauksia, Pekka Sarkkinen sanoo.

Tintti Sarkkista taas miellyttävät vielä enemmän hirviöleffat, niistä on helpompi pitää. Ykkössuosikikseen Sarkkiset nimeävät Stephen Kingin tuotannon yhtä lailla niin kirjoina kuin elokuvinakin.

– King on luonut uskomattoman upean oman maailman, King-universumin. Kaikki King-leffat eivät ole yhtä onnistuneita, mutta King-filmatisointi on aina King-filmatisointi.

Suurin osa kokoelmasta on hankittu pikkurahalla kirpputoreilta, jossa riittää tarjontaa.

– Meilläkin hankinnat ovat vähentyneet viime vuosina. Kultakausi osuu vuoden 2010 tienoille, Sarkkiset arvioivat.

Kallein yksittäinen hankinta on Dexter-sarjan (2006-2013) erikoisboksi, joka maksoi muutama vuosi sitten noin 200 euroa. HÄSA

Sarkkisten leffahylly Mistä kaikki alkoi? Nuorena poikana sain siskolta lainaan Billin ja Tedin maailma -elokuvan (1991). Siinä oli Nightmare on Elm Streetin traileri alussa, ja katsoin sen varmaan parikymmentä kertaa, Varsinainen keräily alkoi vähän teini-iän jälkeen (Pekka). Kavereiden kanssa käytiin Torniossa VPK:n talolla katsomassa elokuvia. Keräsin kaikki leffaliput ja kirjoitin niiden taakse, mitä olin käynyt kastomassa, kenen kanssa ja päivämäärä (Tintti). Mistä en luovu? Kauhuklassikoista, kuten Nightmare on Elm Street (1984-), Halloween (1978-). Tarkemmin ajateltuna en mistään (molemmat). Miten hylly on järjestetty? Hyvin pitkälti genren mukaan. Mitä suosittelet? Täydellinen leffailta syntyy näistä: Jim Jarmushin Kahvia ja tupakkaa (2003) ja Ben Stillerin Walter Mittyn ihmeellinen elämä (2013) (Tintti). Hyviä elokuvia on maailma täynnä. Toivoisin kyllä, että kaikki katsoisivat Aki Kaurismäen elokuvia edes kerran elämässä (Pekka).