Seuraavaa suomalaisen televisioyleisön hurmaavaa talenttia etsitään kameroiden edessä Hämeenlinnassa.

Talent Suomi -ohjelman tv-tuotanto siirtyy kuvattavaksi Verkatehtaalle. Kuvaukset alkavat syyskuun puolessavälissä.

Hämeenlinnassa kuvataan Talent Suomen seitsemäs tuotantokausi. Ohjelma esitetään MTV3-kanavalla, jonne formaatti siirtyi Neloselta ennen edellistä, kuudetta tuotantokautta.

– Saamme Hämeenlinnaan valtakunnallista televisiojulkisuutta, Verkatehdas oy:n toimitusjohtaja Janne Auvinen iloitsee.

Edellinen tuotantokausi kuvattiin Helsingin Arabianrannassa.

Verkatehtaalla kuvataan koko tuotantokausi. Syksyllä kuvataan niin sanotut alkukarsinnat, joiden voittajat etenevät finaalijaksoihin.

Alkukevään finaalit lähetetään suorina lähetyksinä. Niiden ajankohta julkistetaan myöhemmin.

– Ne livelähetykset ovat isoja tapahtumia aikanaan. Katsotaan, millaisia yleisömääriä sinne voidaan ottaa.

Auvisen mielestä kyseinen ohjelmaformaatti sopii Verkatehtaan miljööseen ”kuin nenä päähän”.

– Tässä on oikeanlaista lämminhenkisyyttä, jossa iloitaan ihmisten yllättävästä osaamisesta. Tästä puuttuu kireä kilpailu, hän sanoo.

Ohjelma kuvataan Vanaja-salissa, joka muuntuu helposti televisiostudioksi. Auvisen mukaan Talent Suomen tuotannon vakuuttamiseen riitti, että heidät sai paikan päälle Verkatehtaalle. Miljöö hoiti neuvotteluista loput. Salin koko ja muoto sopivat kuulemma erittäin hyvin talenttiohjelman tekemiseen.

– Etumme on Verkatehtaan muunneltavuus ja ne fasiliteetit, jotka tänne on aikanaan viisaasti aikanaan rakennettu. Täällä voi lähes suoraan kävellä ovesta sisään ja ryhtyä saman tien tekemään, Auvinen sanoo.

– Sanotaanko näin, että useamman kuin yhden ihmisen leuka loksahti, kun selvisi, mikä kaikki täällä onnistuu. Kun rakentaa talon viisaasti, siitä on hyötyä pitkään.

Auvisen mukaan Talent Suomen tuotanto ei rajoitu vain Vanaja-salin studioon, vaan kuvauksia tehdään myös ulkopuolella. Hämeenlinna saa tv-kuvista osansa.

– Sitä tuskin voi välttyä huomaamasta, missä ohjelma on tehty. Paikallisuus näkyy. Ohjelmaa tapahtuu myös pihalla. Tuotannossa on ihastuttu miljööseen niin, että sitä näytetään myös ulkopuolelta.

Auvinen iloitsee myös siitä, että tv-ohjelman myötä hämeenlinnalaisille saadaan uudenlaisia mahdollisuuksia. Esimerkiksi nuorille saadaan sellaisia harjoittelupaikkoja, joita ei ole tähän mennessä ollut kaupungissa liikaa.

Mitä tv-tuotannon saaminen Verkatehtaalle merkitsee taloudellisesti?

– Mikään tapahtumalaji ei ole kultakaivos, ei myöskään tv-tuotanto, mutta ne ovat talolle kustannustehokkaita tapahtumia. Panos/tuotos-suhde on hyvä, Auvinen muotoilee.

– Suurin asia on se saatava näkyvyys, joka on mittaamattoman arvokas tällaiselle tapahtumatalolle.

Talent Suomesta tulee Verkatehtaan tv-tuotannon aloitus, mutta lisää on tulossa. Neuvottelut ovat parhaillaan käynnissä. Auvinen on varma, että ne johtavat seuraavien tv-tuotantojen rantautumiseen.

– Kun ketsuppipullo on auki, niin tästä tämä lähtee. Verkatehdas on niin toimiva konsepti ja kokonaisuus, ettei siitä ole kahta kysymystä. HÄSA

Suosittu viihdeohjelma

Talent Suomi on täkäläinen versio Got Talent -ohjelmaformaatista, jonka ideana on etsiä vuoden lahjakkainta ja lupaavinta viihdekykyä.

Talent Suomea on esitetty kuusi tuotantokautta, joista viisi ensimmäistä Nelosella ja kuudes MTV3-kanavalla.

1. tuotantokausi vuonna 2007, 2. tuotantokausi 2009, 3. tuotantokausi 2011, 4. tuotantokausi 2012, 5. tuotantokausi 2016 ja 6. tuotantokausi 2020.

Talent-tuomareina jatkavat Ernest Lawson, HP Parviainen, Krista Siegfrids ja Jorma Uotinen.

Viime keväänä ennen finaalilähetystä ohjelman keskikatsojamäärä oli parhaimmillaan ensimmäisessä jaksossa lähes miljoona ja keskimäärin 760 000 katsojaa per jakso.

Sunnuntai-illan lähetyksen katseluosuus oli korkea erityisesti lasten ja 15–44-vuotiaiden ikäryhmissä.

Talent Suomen voittajat järjestyksessä ensimmäisestä viimeisimpään: beatboksaaja Aleksi Vähäpassi, pantomiimitaiteilija Miikka ”Motoriikka-Miikka” Mäkelä, flairtending-kaksikko VIP Bartenders, runonlausuja Daniel Helakorpi, nahkatrumpetisti Anton Puoti sekä akrobatiaryhmä nimeltään Akrotaiturit.