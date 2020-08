Suosittelen-sarja: Kirjastokortti avaa portit lehtiparatiisiin

Vanamo-kirjastoilla on loistava sähköisten lehtien tarjonta. Kirjastokortin ja tunnusluvun avulla kotikoneelle avautuu värikäs selailuun houkutteleva lehtitaivas, jossa saa ajan kulumaan iloisesti. Kotimaisessa aMagz-lehtitietokannassa on kotimaisia aikakaus- ja ammattilehtiä näköisversioina. Voi...

Vanamo-kirjastoilla on loistava sähköisten lehtien tarjonta. Kirjastokortin ja tunnusluvun avulla kotikoneelle avautuu värikäs selailuun houkutteleva lehtitaivas, jossa saa ajan kulumaan iloisesti. Kotimaisessa aMagz-lehtitietokannassa on kotimaisia aikakaus- ja ammattilehtiä näköisversioina. Voi selata vaikkapa Suomen Kuvalehtiä, Tiede-lehtiä tai Annoja kahden vuoden ajalta. Omat suosikkini ovat Erä ja Viherpiha, joiden kauniit aukeamat vievät ihaniin paikkoihin.PressReaderissä on ulkomaisia sanoma-…