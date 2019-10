Synnein suljetun talon vainajat heräävät henkiin – Uskallatko hypätä kyytiin?

Perimätiedon mukaan pyhäinpäivän tienoilla verho elävien ja kuolleiden välillä on ohuimmillaan. Ei ole mikään yhteensattuma, että Teatteribarrikadin uutuusnäytelmän näytännöt osuvat juuri tähän ajankohtaan. Synnein suljettu on esitys, jossa vainajilla on oma osuutensa.

Kyrsyä-kauhuelokuvasta tutun Neea Viitamäen käsikirjoittama ja ohjaama näytelmä alkaa linja-autosta, joka lähtee esityspäivinä kello 19 Hattulan uuden kirkon parkkipaikalta. Bussin määränpäätä ei paljasteta.

– Jos ihmiset eivät tiedä, mihin he ovat tulossa, olosuhteet luovat jännitystä ja myös yhteenkuuluvuuden tunnetta yleisössä. Kun tarinassa olevat henkilöt eksyvät, he tekevät sen yhdessä katsojien kanssa, Viitamäki kertoo.

Talo käy sinuksi

Synnein suljettu ammentaa klassisista kummitustarinoista. Kolme nuorta ihmistä on lähdössä viettämään viikonloppua kesähuvilalle, mutta navigaattori neuvoo vikaan ja he tulevat väärään mökkiin.

Kun kolmikko päättää jäädä yöksi taloon, siellä kauan sitten tapahtuneet asiat ja ihmiset heräävät eloon. Näytelmä kiteytyy lauseeseen: ”Kun sinä käyt taloksi, talo käy sinuksi.”

Näytelmän kantavana teema on äärimmäisyyteen viety hyväksikäyttäminen. Päähenkilö on viaton ja mukautuvainen nuori nainen, joka joutuu kohtaamaan läheisissään pahuutta ja nousemaan sitä vastaan.

Esikuvana sukulaistäti

Esitys on saanut inspiraationsa Viitamäen edesmenneestä sukulaistädistä, joka harjoitti spiritismiä ja kesytti villejä eläimiä lemmikeikseen.

– Helmi-tätini koki nuoruudessaan romanssin, jolla oli traaginen loppu. Sen jälkeen hänestä tuli erakko ja yrteillä sekä viinalla itseään lääkitsevä noita, jota pienenä pelkäsin. Hän ei ollut paha ihminen, mutta mökki oli hirveä ja koin siellä omituisia asioita, Viitamäki sanoo.

– Minua ovat aina kiehtoneet pelot ja rajantakaiset asiat. Päätin, että minun pitää kertoa Helmin tarina ja tehdä nuo lapsuudessa koetut tunnelmat näkyviksi.

Työryhmässä ovat mukana Jaakko Vuolinko , Marjo Maula , Heidi Helkiö , Hanna-Leena Henriksson , Killa Keränen , Aleksi Rantanen , Antti Leino ja Sirpa Soininen . HÄSA

Synnein suljettu, esitykset 25.10.–7.12. Lisätietoja nettisivulla teatteribarrikadi.fi.