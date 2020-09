Teatteriarvio: Riihimäen teatterin komediassa mennään taloudellisesta umpikujasta vapauttavaan nauruun

Tarina alkaa kroonisesta rahanpuutteesta. Keikkaa pukkaa on pankkiryöstöfarssi kolmesta toisilleen tuntemattomasta miehestä, joita yhdistävät työttömyys ja koominen suhde omaan miehuuteensa.

Potkut pankkivirkailijan työstä saanut Reijo (Jani Karvinen) saa idean ryöstää entisen työpaikkansa. Työttömän näyttelijä Keijon (Hannes Suominen) uran tähtihetki on ollut näytellä ruumista tv-sarjassa, joka ei koskaan valmistunut.

Teijo (Mikko Töyssy) on maaseudulla kasvanut avioitumaton mies, joka on jäänyt sivulliseksi elämästään. Yhdessä he päätyvät yrittämään pankkikonttorin ryöstöä.

Aloitusshow on railakas ja yhdistää monia komedian tyylejä.

Hannes Suomisen roolityö strippaavana ja nahkaruoskaa heiluttelevana Keijona on mimiikan ja lavashow’n osalta hauskaa katsottavaa. ”Viimeisimpänä työnä cv:ssäni on Nilsiän kesäteatterin Piukat paikat”, metodinäyttelijäksi itseään kutsuva Keijo toteaa.

Suominen tulkitsee taidokkaasti lady dominan roolia harjoittavan Keijon roolin.

Karvisen näyttelemä Reijo kärsii ruuansulatusvaivoista ja samaistuu vaimonsa synnytykseen niin voimakkaasti, että tuntee itse tämän supistuksetkin.

Karvinen kykenee tulkitsemaan pelokasta ja vaimonsa tahtoon taipuvaa epävarmaa miestä koko olemuksellaan.

Henna Elomaan ja Helmi Ommelin puvustuksella on merkittävä osa komiikan luomisessa.

Erityisesti Töyssyn näyttelemän Teijon Chewbacca-asu, Reino-tossut ja killtävä polkkatukkaperuukki on suunniteltu hyvin. Keijon mustaan nahka-asuun yhdistetyt pinkit yksityiskohdat ja Reijon toimistopuku luovat hahmoista toisilleen vastakohtaisia.

Nopeat vaihdot kohtauksesta toiseen ja intensiivinen lavatyö ovat esityksen vahvuuksia. Replikointi on suorasukaisen roisia.

Petja Lähteen ohjaama kreisikomedia tarjoaa katsojille lämmintä huumoria ja otteessaan pitävän tarinan. Esitys vaatii näyttelijöiltä pikaisia rytminvaihtoja väärinkäsitysten ja nopeiden juonenkäänteiden vyyhdissä.

Pankkiryöstö aiheena on kliseinen, eikä esitys tavoittelekaan älyllisten teemojen käsittelyä.

Stereotyyppiset tilanteet toistuvat ja tyyppihenkilöt ovat yksiulotteisia yhden ominaisuuden henkilöitä, jotka eivät kehity tarinan myötä. Kerronta junnaa osittain paikoillaan puhelinsoitoissa ja ryöstöneuvottelussa.

Janne Teivaisen suunnitteleman lavastuksen vaihtuminen puoliajan jälkeen toimistohuoneesta pelkistettyyn tyhjään tilaan avaa esitykseen uusia näkökulmia ja syventää näytösten vaihtuvaa tunnelmaa.

Taustanauhalta kuuluvat henkilöiden ajattelun äänet, niitä kommentoiva kertoja ja Aku Hirviniemen esittämä poliisin ääni luovat esitykseen moniäänisyyttä.

Dramaturginen jännite katoaa loppupuolen vähän jahkaavassa selvitysosassa.

Petja Lähteen kokemus komiikan kirjoittamisesta näkyy kantaesityksen lopputuloksessa – viihdyttämisen keinot perustuvat taitavasti suunniteltuihin väärinkäsityksiin, absurdeihin tilanteisiin ja verbaaliin huumoriin.