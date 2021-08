Tanssiesitysarvio: Tehdas tanssii toi Hämeenlinnaan alan huippuesityksiä

Tehdas tanssii. 3.–8.8.2021. Annamari Eerola ja Nella Kaartinen: Post Eva. Kortteli2, perjantai 6.8., Reija Wäre ja UMC-Dance Company: Movements-Motions-Mindsets. Verstas, lauantai 7.8., Barnaby Booth ja Samuli Emery: We do this, we don't talk. Verstas, sunnuntai 8.8., Ben Fury: X-over. Kortteli2, sunnuntai 8.8.