Tanssiarvio: Tanssien kohti merien suojelua

Tehdas tanssii -festivaali. Kuivan maan kala. Koreografia ja esitys: Nella Kaartinen. They Weight – They Elevate. Koreografia ja esitys: Mia Jaatinen ja Mikko Makkonen. Äänisuunnittelu Ben Rogers. Verkatehdas 4.8. Kuivan maan kala -sooloteoksen tekijä Nella Kaartinen on saanut inspiraationsa teokselleen Tyynenmeren jätepyörteestä. Tanssiteoksen esityspaikka Kone-galleriassa Anniina Vainionpään Kerrostumia-näyttelyn yhteydessä tukee sen aihetta ja on vaikuttanut Kaartisen…