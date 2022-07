Tapiola Sinfonietta vierailee syksyllä Hämeenlinnassa

Kamariorkesteri Tapiola Sinfonietta vierailee Hämeenlinnassa Verkatehtaalla syyskuun alussa. Ohjelmistossaan sillä on varhaista romantiikkaa, muun muassa Felix Mendelssohnin klassikko Kesäyön unelma. Lisäksi kuullaan Ferdinand Riesin musiikkia. Hän oli Beethovenin oppilas ja sihteeri, mutta säveltäjänä hänestä kasvoi yksi merkittävimmistä, joskin unohdetuista varhaisromanttisista sinfonikoista. Kolmantena teoksena on Clara Schumannin pianokonsertto. Tapiola Sinfoniettan solistina on pianisti Mariam Batsashvili, joka...