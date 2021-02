Televisio tänään: Billie Eilish ahmii Konttoria – nuorisotähti on tunnustautunut todelliseksi addiktiksi

”No Billy, I haven’t done that dance since my wife died” (Ei Billy, en ole tanssinut noin vaimoni kuoleman jälkeen), aloittaa miesääni Billie Eilishin kappaleen My Strange Addiction. Etäisesti tuttu äänensävy ei ainakaan vähennä kiehtovan lauluntekijän debyyttialbumin tummaa, alakuloista viehätystä.

Leffafriikki saattaa tunnistaa äänen näyttelijä Steve Carelliksi. The Office -sarjan amerikkalaisversion fanit tietävät puolestaan, että pennsylvanialaisen Dunder Mifflin -paperifirman pikkupomo Michael Scott on siinä yhdessä noloista tilanteistaan. Jaksossa työpaikan väki on työstänyt kankean tanssikohtauksen omaan leffaprojektiinsa.

Ihan lonkalta ja läpällä ei 2020-luvun taitteen omaperäisin nuorisotähti The Officeen viittaa. Eilish ei ole ainoastaan tunnustautunut sarjan faniksi, vaan todelliseksi addiktiksi. Hän on katsonut yhdeksän tuotantokauden kaikki jaksot vähintäänkin 12 kertaa.

Vaikka Eilish syntyi vuonna 2001, vain neljä vuotta The Officen aloituskauden jälkeen, sarja on hänelle ”kuin terapiaa”. Sen jaksoissa sosiaaliset mokat ja nöyryytykset toistuvat jaksosta toiseen.

Keittiöpsykologien ei ole vaikeata löytää Eilishin omista lauluteksteistä jotakin samaa. Tuttu musta huumori, elämän takaiskut ja itseinhon teemat ovat toistuneet sarjassa jo aivan sen ensimmäisestä, brittiläisestä versiosta alkaen.

Z-sukupolven tähden tunnustuksesta on tuskin ollut The Officelle haittaa. Sarja on pysynyt sitkeästi USA:n Netflixin suosituimpana hankintaohjelmana.

The Office löytyy useista suoratoistopalveluista.