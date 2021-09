Televisiossa perjantaina: Springsteen raikaa Lutonissa

Blinded by the Light Yle Teema & Fem klo 22.15 *** New Jerseyn oma poika Bruce Springsteen teki läpimurtonsa lauluilla, joissa tuoksuu amerikkalaisten pikkukaupunkien elämä ja nuorten kaipaus jonnekin pois. Vaikka kappaleet ovat hyvin paikallisia, löytyy samoin tuntevia teinejä kaikkialta. Kuten Lutonin englantilaisittain vähemmän hohdokkaasta kaupungista. Gurinder Chadha ohjasi Sarfraz Manzoorin muistelmien pohjalta sympaattisen kasvutarinan,…

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaa digi ja pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 5,49e/kk! Olen jo tilaaja