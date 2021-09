Tuija-Liisa Soininen valittiin uudeksi museonjohtajaksi Hämeenlinnaan

Hämeenlinnan kaupunginmuseon uudeksi johtajaksi on valittu FM Tuija-Liisa Soininen. Hän aloittaa tehtävässään 1. marraskuuta. Soininen toimii tällä hetkellä kulttuurihistoriallisen museon johtajana Kuopiossa. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa Tampereen museokeskus Vapriikin museojohtajana, Pirkanmaan maakuntamuseon kulttuuriympäristöyksikön päällikkönä sekä erilaisten maakuntamuseo- ja kulttuuriympäristöpalveluiden kehittäjänä. Valintaperusteissa todetaan, että Soinisella on laaja kokemus museotoiminnan eri osa-alueista ja museoiden kehittämisestä….

